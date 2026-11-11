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Вступ України до ЄС можуть відкласти на 10 років: що кажуть дипломати

Віталій Кірсанов
11 листопада 2026, 17:22
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Підтримка розширення Європейського Союзу серед його мешканців знизилася з 69 % до менше ніж половини, а в Німеччині проти цього виступають 59 % опитаних.
Шанси України на вступ до ЄС зменшуються через затягування війни
Шанси України на вступ до ЄС зменшуються через затягування війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Політики багатьох країн ЄС не очікують, що Україна приєднається до союзу протягом 10 років
  • Підтримка розширення ЄС впала з 69% до менше ніж половини
  • Угорщина блокує два останні переговорні кластери

Десятки західних дипломатів не вірять, що Україна стане членом Євросоюзу в найближчі роки, хоча частина європейських лідерів розраховує на швидший сценарій. Проти швидкого вступу працюють затяжна війна, яку веде країна-агресор РФ, корупція, розмір країни та зростання популістів, а останні переговорні кластери досі не відкриті. Про це з посиланням на європейських переговірників пише Reuters.

За словами співрозмовників агентства, сигнал про те, що ЄС не сприймає розширення серйозно, може деморалізувати Україну, чого в Європі ніхто не хоче.

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Голова аналітичного центру "Європейська ініціатива стабільності" Джеральд Кнаус описав настрої в європейських столицях.

"Ви дивитеся навколо і розумієте, що в багатьох країнах політики не очікують, що Україна приєднається через 10 років", - заявив він.

Чому вступ України до ЄС затягується?

Окрім необхідності дотримання політичних, демократичних та економічних стандартів ЄС, Київ стикається й з іншими викликами. Видання називає серед них:

  • невизначеність щодо результату війни;
  • історію глибоко вкоріненої корупції;
  • велику територію країни, що ускладнює інтеграцію;
  • зростання впливу популістських партій, які виступають проти членства України.

Підтримка розширення в суспільстві також знижується. Зараз вступ України в найближчі роки підтримує менше половини жителів ЄС, тоді як у березні 2022 року таких було 69%. У Франції та Польщі проти членства України в найближчі роки висловилися 57% опитаних, у Німеччині - 59%.

Один із європейських дипломатів назвав вступ України в найближчі роки нереалістичною перспективою. Інший нагадав, що наступного року в багатьох країнах Європи відбудуться вибори, тому у урядів не буде часу переконувати виборців у необхідності розширення блоку.

Що пропонує Єврокомісія?

У разі повноцінного членства Україна отримає право на значні гранти з Брюсселя на економічний розвиток, а завдяки розміру країни - вагомий вплив під час голосувань. Водночас у ЄС обговорюють обмеження частини можливостей Києва на перехідний період, однак в Україні вважають такі ідеї несправедливими.

Раніше видання Politico повідомляло, що Єврокомісія пропонує Україні більш обережну дорожню карту переговорів. До кінця 2027 року Київ зможе завершити переговори лише за сімома напрямками, тоді як для Молдови Брюссель пропонує набагато амбітніший план. При цьому в ЄК закликають Україну негайно й істотно прискорити реформи у сфері верховенства права.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав відкрити з Україною та Молдовою всі переговорні кластери. Наразі відкрито чотири з шести, два решти блокує Угорщина.

Європейська комісія
Європейська комісія / Інфографіка: Главред

Чи реальне швидке вступ України до ЄС?

Екс-міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв’ю "Главреду" наголосив, що членство в ЄС для України - це питання належності до кола розвинених демократій.

"Це необхідно, бо це належність до клубу цивілізованих держав. А ця приналежність є ознакою того, що країна входить до передової групи держав - економічно сильних, демократичних, правових і таких, що відповідають усім критеріям цивілізованого світу", - пояснив дипломат.

Більш стримано оцінює терміни аналітик Андреас Умланд. У матеріалі для Atlantic Council він попередив, що розраховувати на прискорений шлях Києву не варто.

"Нереалістично уявляти собі прискорений шлях до статусу повноправного члена", - зазначив експерт.

Вступ України до ЄС - новини

Як повідомляв Главред, у Будапешті відкинули ідею вступу України до ЄС до 2030 року. Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила, що не вважає такі терміни реалістичними і не бачить підстав для надання Києву особливих умов. На той момент Україна відкрила чотири з шести переговорних кластерів.

Наприкінці вересня стало відомо про нові плани Брюсселя щодо розширення. За даними Politico, Єврокомісія готувала окремі дорожні карти для України, Молдови, Чорногорії та Албанії. Документи мали визначити етапи переговорів для кожної з країн.

Влітку в ЄС лунали й більш оптимістичні прогнози. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала реалістичною дату вступу України до 2030 року. За її словами, швидкість процесу залежатиме від обсягу законодавчої та практичної роботи.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

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