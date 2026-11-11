Зірок "Величного століття" не впізнати: як зараз виглядають Ібрагім та Хатідже

Окан Ялабик і Сельма Ергеч здивували шанувальників, з’явившись разом на гучній вечірці Netflix.

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Величне століття - як змінилися актори серіалу / колаж: Главред, скріншот із відео

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Окан Ялабик і Сельма Ергеч зустрілися через 12 років

Як зараз виглядають актори

Популярні турецькі актори Окан Ялабик і Сельма Ергеч, які здобули світову славу завдяки ролям Ібрагіма-паші та Хатидже-султан у культовому серіалі "Величне століття", порадували шанувальників спільним виходом. Артисти з'явилися разом на святкуванні 10-річчя компанії Netflix, повідомляє Haber Turk.

На опублікованих у мережі кадрах актори мило обіймаються та з посмішкою позують фотографам. Для світського заходу Сельма Ергеч обрала лаконічну чорну сукню, а Окан Ялабик з’явився у стильному костюмі в тонку білу смужку. При цьому зовнішність Ялабика викликала бурхливе обговорення в мережі: за роки актор настільки змінився, що багато шанувальників серіалу ледве впізнали в ньому великого візира Османської імперії.

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Окан Ялабик і Сельма Ергеч / фото: instagram.com, dizicibagyan

Після успіху в "Величному столітті" Сельма Ергеч продовжила зніматися в нових проєктах, вийшла заміж і зараз виховує доньку. Актриса успішно поєднує сімейне життя з професійною діяльністю.

Ібрагім і Хатидже в серіалі "Чудове століття" / скрін з відео

У свою чергу, Окан Ялабик після зйомок у серіалі ненадовго зробив перерву в телевізійній кар’єрі, повністю присвятивши себе театру та викладанню. Пізніше артист повернувся в кіно та на телебачення, а також активно займається дубляжем.

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Про серіал: "Величне століття" "Величне століття" - історико-драматичний серіал виробництва турецької студії Tims Productions. У його основу покладено життя турецького султана Сулеймана Пишного та його стосунки з хасекі Хюррем (Роксолана або Олександра (Анастасія) Лісовська) на тлі розвитку Османської імперії. Загалом вийшло 4 сезони (139 серій) з 2011 по 2014 роки.

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