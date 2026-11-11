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РФ може запустити десятки ракет впродовж 48 годин - які регіони під загрозою

Руслана Заклінська
11 листопада 2026, 18:43
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Росія накопичує балістичні ракети та готує до застосування стратегічну авіацію.
РФ може запустити десятки ракет впродовж 48 годин - які регіони під загрозою
Росія може вдарити по Україні протягом двох діб / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, УНІАН

Коротко:

  • Є ризик масованого удару впродовж 48 годин
  • РФ підготувала 19 балістичних ракет
  • До запуску також готові 15 ракет "Калібр"

Росія може завдати масованого удару по Україні, зокрема по Київщині, впродовж найближчих двох діб. Країна-агресорка готує атаку балістичними ракетами та крилатими ракетами повітряного й морського базування. Про це повідомив військово-політичний аналітик та військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко в Telegram.

"Розвідспільнота США попереджає владу України про вірогідний масований обстріл території країни, зокрема Київського регіону, з застосуванням у тому числі балістичних та крилатих ракет повітряного та морського базування у наступні 48 годин", - ідеться в повідомленні.

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Скільки ракет може застосувати Росія

За оцінкою автора каналу, станом на вечір 10 листопада в Курській, Брянській, Ростовській та Білгородській областях РФ підготували 19 балістичних ракет. Підвезення озброєння найімовірніше триватиме ще два дні.

Павлюченко зазначив, що шість стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95 уже споряджені ракетами, процес триває. Також до запуску готові 15 ракет "Калібр".

ракета Калибр инфографика
Ракета "Калібр" / Инфографика: Главред

Чи варто чекати масованого удару балістикою по енергетиці

Авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду ще у вересні прогнозував, що з початком опалювального сезону Росія робитиме ставку на удари балістикою по енергетиці.

"Я думаю, що балістика у великій кількості піде насамперед по енергетичній інфраструктурі з початком опалювального сезону", - зазначив фахівець.

Головну небезпеку таких атак він вбачає не в окремих типах ракет, а в кількості засобів ураження, які РФ запускає одночасно. Водночас, за його оцінкою, українська протиповітряна оборона має досить високий рівень збиття таких цілей.

"Зараз рівень збиття досить високий - близько 80%", - додав експерт.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН 9 листопада припустив, що в районах пуску в РФ може бути накопичено до 40 балістичних ракет різних типів. Метою такого удару, на його думку, буде енергосистема.

"Так, вони намагатимуться погасити всю Україну, принаймні її більшу частину, центральну та східну частини", - зазначив він.

Масовані удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, 30 жовтня моніторингові канали писали про попередження американської розвідки щодо ймовірного масованого удару найближчими 48 годинами. Тоді йшлося про п'ять споряджених бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Юрій Ігнат з Повітряних сил заявляв, що за нинішніх темпів РФ може застосовувати понад 300 балістичних ракет на місяць.

Подібне попередження з'явилося в мережі й 8 листопада. Моніторингові канали писали, що ворог готує комбінований удар балістикою та дронами по Києву та області. За їхньою оцінкою, РФ накопичила 20 ракет Іскандер-М і KN-23, 16 ракет С-400 і дві ракети Циркон.

Наймасованіша атака минулого тижня сталася в ніч на 7 листопада. Тоді РФ запустила 172 дрони і балістику, а сили ППО збили або придушили 149 дронів і чотири ракети. Влучання зафіксували у 24 локаціях.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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