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Є загиблі, поранені та значні руйнування: РФ вдарила по Яготину під Києвом

Олексій Тесля
11 листопада 2026, 18:58
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У середині дня російські ударні дрони атакували Яготин у Бориспільському районі.
дрон, удар по Києву
Росія завдала удару по Київській області / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • В результаті ворожого обстрілу є загиблий, а також поранені
  • Є значні пошкодження цивільної інфраструктури

Удар по Яготині Київської області завдала армія країни-агресора РФ у середу, 11 листопада.

В результаті ворожого обстрілу є загиблий, а також поранені, у місті зафіксовано руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

відео дня

"Посеред дня російські ударні дрони атакували Яготин Бориспільського району. На жаль, внаслідок ворожих ударів є загиблий та поранені", – написав він.

Інформація про постраждалих уточнюється. Крім того, за словами Ткаченка, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.

"У будівлях двох дитячих садків вибиті вікна. Формат навчання на завтра – дистанційний. Вже працюємо над ліквідацією наслідків", – написав він.

Також пошкоджено автомобіль, два житлові будинки та нежитлове приміщення значної площі. Триває гасіння пожежі.

Знімок екрана
/ t.me/tkachenkotymur

Подробиці удару РФ

Раніше Ткаченко повідомляв про те, що ліцей у Яготині зазнав удару, на території виникла пожежа, діти не постраждали, оскільки перебували в укритті.

"Буквально півгодини тому сталося влучання ворожої дрони на територію ліцею в Яготині. Це звичайний навчальний заклад для дітей, у цьому немає жодного військового сенсу. На щастя, вдалося уникнути жертв і постраждалих. 171 дитина, а також вчителі та співробітники закладу перебували в укритті", – писав він.

За словами Ткаченка, рятувальники ліквідують пожежу на території. Після цього розпочнуться роботи з відновлення благоустрою.

Крім того, внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, огорожу та вікна у двох приватних будинках поруч зі школою.

Додамо, що, за повідомленнями місцевих ресурсів, РФ могла завдати удару по Яготинському маслозаводу – одному з найбільших підприємств з виробництва молочних продуктів.

Нова модифікація дрона РФ: які характеристики змінилися

Згідно з інформацією Головного управління розвідки України, російські війська почали застосовувати оновлену версію безпілотного літального апарата "Гербера-2". За оцінками української сторони, дальність його польоту може становити до 1200 кілометрів, а маса бойового навантаження - сягати 25 кг.

Основним технічним нововведенням стало встановлення паливного бака більшого об’єму. Таке конструктивне рішення дозволило збільшити запас палива і, відповідно, подовжити час перебування апарата в повітрі та відстань, яку він здатний подолати.

Українська розвідка зазначає, що розширені льотні характеристики можуть значно збільшити географію використання безпілотника, зокрема за межами української території.

Як одне з підтверджень застосування нової версії в ГУР наводять випадок, що стався в середині вересня на польському узбережжі Балтійського моря. Тоді було виявлено безпілотник, оснащений бойовою частиною. За твердженням українського відомства, знайдений апарат належав до модернізованої модифікації "Гербера-2".

Гербера-2
/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв "Главред", російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. В результаті удару багато загиблих і поранених, серед них 2 рятувальники та 4 поліцейські.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. В результаті обстрілу з боку РФ поранення отримали четверо людей.

Раніше Зеленський повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередач.

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