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Росія запропонувала країнам НАТО пакти про ненапад: що задумав Кремль

Руслана Заклінська
11 листопада 2026, 16:49
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Москва описала три формати безпекових угод, узявши за зразок свої договори з Білоруссю, КНДР та Іраном.
Росія запропонувала країнам НАТО пакти про ненапад: що задумав Кремль
Переговори, карта України, прапор НАТО / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс президента України

Головне із заяви:

  • РФ допускає пакти про ненапад з окремими країнами НАТО
  • Дробінін назвав три формати можливих безпекових угод
  • Яких країн Альянсу це стосується, у МЗС РФ не уточнили

Росія допускає укладення двосторонніх пактів про ненапад з окремими державами - членами НАТО. Такі угоди в Москві вважають частиною нової архітектури безпеки Європи, яку Кремль намагається винести на порядок денний переговорів в Абу-Дабі.

Ідею озвучив директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС країни-агресорки Олексій Дробінін під час конференції з питань безпеки в Москві. Про це повідомило агентство Reuters.

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Які угоди про безпеку пропонує Росія

Дробінін описав три можливі формати майбутніх домовленостей. За даними агентства, він виклав детальні пропозиції щодо того, як могла б виглядати така система.

Саме двосторонні пакти про ненапад, за його словами, можна було б укласти з окремими членами Північноатлантичного альянсу. Такі держави, як пояснив дипломат, отримали б додаткові індивідуальні гарантії безпеки від Росії.

Повний перелік форматів, озвучених російським дипломатом, виглядає так:

  • колективний оборонний союз або двосторонні угоди про взаємну допомогу - як приклади Дробінін навів договори РФ з Білоруссю та Північною Кореєю;
  • політичні угоди, за якими сторони зобов'язуються не допомагати противникам одна одної в разі агресії, - подібний договір Москва має з Іраном;
  • двосторонні пакти про ненапад.

"Наприклад, угоди такого роду можна було б укласти, серед іншого, з окремими державами - членами НАТО, які тоді отримали б, наприклад, додаткові індивідуальні гарантії безпеки від Російської Федерації", - заявив Дробінін.

Водночас він не уточнив, які саме країни Альянсу Москва хотіла б бачити учасниками таких домовленостей і на яких умовах їх пропонує укладати.

вступление в НАТО инфографика
Вступ в НАТО / Інфографіка: Главред

Як на ідею нової архітектури безпеки реагують у Європі та США

Раніше головний переговорник РФ Володимир Мединський заявив, що нова архітектура безпеки Європи була центральною темою дводенних переговорів в Абу-Дабі. Подробиць він не навів.

За даними Reuters, частина європейських політиків виступає проти будь-якого обговорення загальної архітектури безпеки Європи, доки не буде прогресу щодо України, зокрема припинення вогню. Водночас американські посадовці відкриті до такої розмови.

Чи готова Росія домовлятися з НАТО

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія фактично веде гібридну війну проти Європи і ставить собі значно ширші цілі, ніж війна в Україні.

"Росіяни своїми діями показують, що ведуть гібридну війну з Європою. Їхнє тактичне завдання - відрізати Україну від європейської допомоги, тобто демотивувати європейців допомагати Україні. Стратегічне - підпорядкувати російській волі процеси в Європі", - наголосив експерт.

За його словами, справжнім противником Кремль вважає Захід, а переговори з американцями лише зміщують фокус ворожості на Європу.

"Україна розглядається лише як поле бою, а противником, з яким вони насправді ведуть війну, є Захід. На цьому етапі - передусім Європа, яку вони звинувачують в усіх гріхах, оскільки з американцями зараз ведуть переговори", - пояснив Горбач.

Експерт також застеріг від очікувань, що будь-які домовленості з Москвою швидко завершать протистояння.

"[Путін] не говорить: ми домовимося - і все закінчиться. Йдеться про тривале протистояння саме із Заходом", - підсумував аналітик.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, другий день тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі завершився 11 листопада. Президент Володимир Зеленський заявив, що сторони домовилися готувати новий обмін полоненими. Зустріч делегацій України та США призначено на 12 листопада в Дубліні.

Під час зустрічі в Абу-Дабі сторони обговорювали архітектуру майбутньої безпеки та гуманітарні питання. Територіальне питання залишається одним із найскладніших у переговорах. Зустріч другого дня тривала щонайменше дві години.

Водночас США переконують Кремль допустити європейців до переговорів. Європа готова обговорити з РФ контроль озброєнь, зокрема відкрите небо та обмеження ракет. Договір про відкрите небо підписали 1992 року, США вийшли з нього 2020-го, а Росія - 2021-го.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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