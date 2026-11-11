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Росія відмовилася від перемир'я в Абу-Дабі: Зеленський назвав наступний крок

Руслана Заклінська
11 листопада 2026, 22:02
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Президент назвав неможливим вихід із Донбасу, на якому наполягають у Вашингтоні.
Росія відмовилася від перемир'я в Абу-Дабі: Зеленський назвав наступний крок
Віткофф і Кушнер обговорять із Путіним три ключові питання України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/umerov_rustem

Головне із заяви:

  • Делегація РФ не мала мандату на енергетичне перемир'я
  • Обмін полоненими може сягнути 1200 на 1200
  • Вихід із Донбасу Зеленський назвав неможливим

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі делегація країни-агресорки Росії відмовилася обговорювати енергетичне перемир'я та перемир'я на морі. Тепер Київ розраховує, що відповідь Кремля привезуть посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які мають зустрітися з Путіним. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

За словами глави держави, американська сторона погодилася підняти питання перемир'я в енергетиці, на морі та щодо критичної інфраструктури під час розмови з російським лідером.

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"Тим не менш, ми домовилися, що американська сторона буде зустрічатися з російським лідером і там всі ці питання будуть підняті, тому я розраховую як мінімум отримати відповідь", - сказав Зеленський.

Що ще обговорювали в Абу-Дабі

Окрім енергетики, сторони говорили про гуманітарний трек і гарантії безпеки для України. Найближчим практичним кроком президент вважає великий обмін військовополоненими.

"Передусім гуманітарний трек - сторони обговорювали можливість обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000, можливо, вийде 1200. Не бачу причин, чому Росія повинна відмовити. Друге питання - гарантії безпеки для України. Американці отримають відповідь росіян щодо бачення цих питань", - зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, обговорюється можливість тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, зокрема для вирішення територіальних питань.

Чого США хочуть від України щодо Донбасу

Зеленський визнав, що у Вашингтоні вважають, що для завершення війни Україна має вийти з Донбасу. Президент назвав такий сценарій неможливим і додав, що американці шукають різні варіанти цієї ідеї.

"Вони намагаються знайти деякі модифікації цього. І я чув різні речі. Я не буду зараз вдаватися в деталі, тому що нам для цього години будуть потрібні для того, щоб обговорити всі ці модифікації", - сказав він.

Прем'єр Ірландії Міхал Мартін зі свого боку зазначив, що переговорні команди на нинішньому рівні не мають мандату обговорювати питання територій. Він наголосив, що Європа має брати участь у будь-яких мирних переговорах, а американці, за його оцінкою, ставляться до цього тепліше, ніж раніше.

Коли Зеленський зустрінеться з представниками США

Президент повідомив, що 12 листопада наприкінці дня планує зустрітися з американськими представниками в Дубліні. Перед цим Віткофф і Кушнер проведуть переговори в Росії.

Зеленський окремо наголосив на важливості участі європейських партнерів у мирному процесі.

"Закінчувати цю війну без участі Європи несправедливо і неможливо, якщо чесно", - заявив він.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Путін на енергетичне перемир'я

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду ще до переговорів в Абу-Дабі звертав увагу, що Кремль не налаштований на деескалацію навіть в енергетиці та на морі.

"Цілком очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир'я", - наголосив експерт.

Пояснюючи, чому тоді у Вашингтоні посилили тиск саме на Київ, аналітик пов'язав це з внутрішньою політикою США.

"Відповідно, Трамп обрав шлях звинувачень на адресу України, щоб пояснити власним виборцям, хто нібито винен у продовженні війни", - пояснив Чаленко.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, Зеленський назвав три ключові результати тристоронніх переговорів. Серед них - домовленість про підготовку нового обміну полоненими та обговорення гарантій безпеки. Зустріч України та США президент анонсував на 12 листопада в Дубліні.

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів про позицію Києва на переговорах в ОАЕ. За його словами, Україна передала партнерам план морського й енергетичного перемир'я. Київ також наполягає на зустрічі Зеленського з Путіним.

Другий день переговорів в Абу-Дабі тривав щонайменше дві години. Сторони обговорили архітектуру майбутньої безпеки та гуманітарні питання. Територіальне питання залишається однією з найскладніших перешкод для домовленостей.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.ч

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