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Уражено носій "Калібрів": з'явилися нові подробиці атаки СБУ на порт Усть-Луга

Юрій Берендій
11 листопада 2026, 19:21
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Під удар потрапили термінали "Новатек-Усть-Луга" та "Усть-Луга Ойл", де спалахнула масштабна пожежа
Уражено носій
В СБУ повідомили про нові деталі удару по порту Усть-Луга / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • СБУ уразила малий ракетний корабель "Наро-Фомінськ"
  • На двох нафтових терміналах порту пошкоджено резервуари
  • У СБУ перевіряють дані про знищення бойових вертольотів РФ

Під час атаки на порт Усть-Луга в Ленінградській області країни-агресорки РФ у ніч на 11 листопада Служба безпеки України уразила малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ" - носій крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram.

"У межах спецоперації СБУ спланувала та реалізувала ураження малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ". Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Його було спущено на воду у 2022 році", - йдеться в повідомленні. Крім того, у відомстві перевіряють інформацію щодо знищення бойових вертольотів РФ.

відео дня

Удару також зазнали об'єкти портової, нафтопереробної та транспортної інфраструктури в Усть-Лузі. За попередньою інформацією, на терміналі "Новатек-Усть-Луга" безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" уразили кілька резервуарів об'ємом по 30 тис. тонн кожен, стався розлив нафтопродуктів.

На терміналі "Усть-Луга Ойл" пошкоджено низку резервуарів із нафтопродуктами, там палає масштабна пожежа. Загоряння зафіксували також на терміналі АТ "Фактор" і на залізничній станції Лужська.

Що відомо про наслідки удару по Усть-Лузі

За даними СБУ, основні пошкодження припали на резервуарні парки, насосні станції, трубопроводи та інфраструктуру перевалки нафти й нафтопродуктів. На об'єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.

Деталі ураження навів і Генеральний штаб ЗСУ в Telegram. Там уточнили, що пошкоджено п'ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 тис. кубометрів, установку гідрокрекінгу, апарат повітряного охолодження, насосну станцію, а також причал, з якого нафтопродукти відвантажують на танкери.

"Кожен уражений резервуар, установка чи причал скорочують нафтові надходження до бюджету країни-агресора, з якого фінансується війна та виробництво зброї", - наголосили в Генштабі.

У СБУ заявили, що продовжать системно виводити з ладу нафтову інфраструктуру Росії, щоб скоротити надходження до бюджету Кремля, з якого фінансується виробництво ракет і дронів.

"Російський тил не може почуватися в безпеці: за терор проти українських міст та цивільної інфраструктури рф отримує відповідь на власній території", - наголосили у відомстві.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ
Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи зможуть удари по НПЗ і портах зупинити економіку Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що ключове завдання України - позбавити Росію дизельного пального.

"Наше основне завдання на шляху до цієї мети – добити російські НПЗ, над чим Україна продовжує працювати. Насамперед це потрібно для того, щоб у Росії не було дизеля. Не буде дизеля – російська економіка зупиниться", - наголосив фахівець.

Говорячи про можливе енергетичне перемир'я, експерт звернув увагу, що Москва висуває окремі вимоги щодо портів.

"Енергетичного перемир'я не буде. Насамперед через те, що росіяни впевнені, що вони дотиснуть Україну. Крім того, Москва вимагає у пакеті й розблокувати порти", - пояснив Загородній.

Водночас аналітик прогнозує, що зима стане для російського паливного ринку особливо складною.

"На Росію взимку чекає великий "туапсець"! І Україна готується. Залишилося добити всього кілька російських заводів, щоб у РФ почалася дизельна криза", - підсумував експерт.

Удари по Усть-Лузі – новини за темою

Як повідомляв Главред, порт Усть-Луга опиняється під ударами не вперше. 1 вересня оператори ГУР МО України уразили комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області РФ. Потужність цього комплексу становить майже 8 млн тонн газового конденсату на рік.

Удари по нафтовій галузі Росії помітно посилилися з кінця жовтня. За даними Reuters, українські дрони скоротили потужності нафтопереробки РФ приблизно на 30%. Атаки відновилися після того, як не втрималося оголошене Трампом енергетичне перемир'я.

Сили оборони також б'ють по кораблях-носіях "Калібрів". У ніч на 9 вересня ВМС ЗСУ уразили ракетою "Нептун" фрегат "Адмірал Ессен" у Новоросійську. Фрегат входить до складу Чорноморського флоту РФ і є носієм крилатих ракет "Калібр".

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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