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Посланці Трампа летять до Путіна з важливим проханням: яку згоду хочуть отримати США

Дар'я Пшеничник
11 листопада 2026, 17:43
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Також після раунду в Абу-Дабі сторони домовилися про обмін полоненими, який може стати наймасштабнішим від початку війни.
Уиткофф, Кушнер, Путин, Зеленский
США проситимуть Путіна пустити Європу до переговорів щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • Кушнер і Віткофф у четвер полетять до Путіна
  • США просять Кремль допустити європейців до переговорів
  • Україна і РФ погодили, ймовірно, наймасштабніший обмін полоненими

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Спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер у четвер вирушать до Москви, щоб попросити кремлівського диктатора Володимира Путіна погодитися на участь європейських представників у мирних переговорах щодо України, повідомляє Politico.

Про поїздку журналістам розповів сам Кушнер, який був посередником на дводенних перемовинах в Абу-Дабі. Окрім питання участі Європи, американська делегація має узгодити з Путіним дату наступного раунду переговорів.

Кушнер розраховує на поступку Кремля

Розширення формату перемовин у Вашингтоні вважають принциповою умовою для руху вперед. Американська сторона вже неодноразово доносила цю позицію до Кремля.

"Нам потрібно, щоб європейці були присутні за столом переговорів. Ми кілька разів безпосередньо повідомляли президенту Путіну та його команді, що єдиний спосіб досягти цього - мати їх на нашому боці, і я думаю, що вони готові це сприйняти", - наголосив Кушнер.

На зустріч у російській столиці американські переговірники покладають чималі сподівання, адже від її результату залежить темп подальшого врегулювання.

"Я сподіваюся, що завтра в Москві Стів і я досягнемо успіху, і президент Путін дасть згоду на це. Гадаю, якщо він погодиться, ми зможемо досягти набагато більшого прогресу в важливих питаннях", - додав він.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Наймасштабніший обмін полоненими

Ще одним результатом раунду в Абу-Дабі стала домовленість Києва та Москви про повернення полонених. За словами Кушнера, цей обмін може виявитися найбільшим від початку війни, однак точні цифри мають підтвердити в четвер.

Загалом посередник оцінив дводенні перемовини в ОАЕ як предметні, хоча й непрості.

Чи можливий прорив на переговорах до кінця року

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду припустив, що Білий дім поспішатиме з результатом.

"Найімовірніше, протягом найближчого місяця Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб бодай до кінця року досягти певного результату в переговорному процесі", – зазначив експерт.

Водночас швидкої угоди він не очікує, бо розбіжності зберігаються в позиціях усіх сторін.

"Але це фантазії, що не мають нічого спільного з реальністю: занадто багато перешкод – і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі ближче до весни, не раніше", – пояснив Золотарьов.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, перший день тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі був зосереджений на гуманітарних питаннях. Тоді Зеленський після розмови з командою заявив, що з росіянами важко.

Другий день переговорів в Еміратах тривав щонайменше дві години. Після його завершення глава російської делегації Володимир Мединський виступив із заявою про потребу в комплексному перегляді безпекових механізмів у Європі. Сторони також обговорили архітектуру безпеки та масштабний обмін полоненими.

Напередодні фінальної зустрічі американські посередники запропонували Україні новий план щодо Донбасу. Київ, за даними The Telegraph, відкинув пропозицію США. Перед переговорами Трамп заявив, що після війни Україна матиме "інший вигляд".

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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