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Погода готує різкий поворот: після дощів і мокрого снігу в Україні потеплішає до +20°C

Дар'я Пшеничник
11 листопада 2026, 16:39
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На сході очікуються сильні пориви вітру, а в Карпатах у п'ятницю температура опуститься нижче нуля.
Погода готує різкий поворот: після дощів і мокрого снігу в Україні потеплішає до +20°C
Прогноз погоди в Україні до кінця робочого тижня/ Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

відео дня
  • Де в Україні 12 листопада випаде мокрий сніг
  • Якою буде температура в Києві до кінця тижня
  • Де 13 листопада потеплішає до +20°C

У четвер, 12 листопада, більшість регіонів України накриють дощі, а на Закарпатті й Прикарпатті можливий мокрий сніг. Уже наступного дня погода різко зміниться: на півдні та місцями в центрі повітря прогріється до +20°C.

Укргідрометцентр пояснює, які процеси формуватимуть погоду в четвер.

"Синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності", - уточнили синоптики.

Вночі помірні опади прогнозують на заході та сході країни, а на Закарпатті й Прикарпатті - невеликий мокрий сніг. У Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі та вранці місцями стоятиме туман. Вдень дощитиме по всій території, крім північного заходу та північного сходу. На Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині опади місцями будуть значними.

Вітер переважатиме південний та південно-східний, 5–10 м/с. Для східних областей синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий): вночі там можливі пориви до 15–20 м/с. Південні повітряні потоки приноситимуть тепле й вологе повітря, тож морозів майже не буде.

Вночі по країні очікується від +3°C до -3°C, на крайньому півдні - +3...+8°C. Вдень температура становитиме +3...+8°C, на крайньому півдні - +8...+13°C.

Потепління до +20°C і негода в Карпатах

У п'ятницю, 13 листопада, помірні дощі прогнозують у більшості областей, на півдні та сході - значні. Вночі температура триматиметься в межах +1...+8°C.

Вдень по Україні, за винятком заходу, потеплішає до +8...+14°C. На півдні та місцями в центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +15...+20°C.

Натомість на Закарпатті та Прикарпатті погода погіршиться. Там очікуються сильні дощі, мокрий сніг і пориви вітру до 15–20 м/с, а температура знизиться від +10°C до -3°C.

Погода в Києві

У столиці та області 12 листопада буде хмарно: вночі без опадів, вдень пройде дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Вночі в Києві прогнозують +1...+3°С, по області - 0...+5°С. Вдень у місті близько +5°С, у регіоні - +3...+8°С.

13 листопада тепліше стане й у Києві: вдень повітря прогріється в середньому до +11°С. Ніч у столиці буде близько +4°С, після чого температура знову почне знижуватися.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що погода в Україні найближчими днями зміниться: 11 листопада більшість регіонів накриють дощі та мокрий сніг, а вже у п'ятницю температура повітря місцями підніметься до +19 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що погода в Україні на початку тижня буде сухою і відносно теплою. Проте уже із середи на країну насунуться атмосферні фронти, які принесуть дощі, мокрий сніг і поривчастий вітер.

Також відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 °C і нижче не виключені.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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