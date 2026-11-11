"Це мій прямий обов'язок": Оксана Білозір готова повернутися в політику

Співачка розмірковує над подальшою кар’єрою і не виключає повернення до Верховної Ради.

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Оксана Білозір готова повернутися в політику / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Білозір

Коротко:

Оксана Білозір зараз продовжує гастролювати та подорожувати світом

Артистка переконана, що депутатська діяльність вимагає серйозної підготовки

Українська співачка Оксана Білозір заявила про намір знову зайнятися політичною діяльністю. Артистка вважає, що накопичений професійний досвід, освіта та впізнаваність дозволяють їй бути корисною державі, зокрема у питаннях відновлення України.

Про свої плани виконавиця розповіла в інтерв’ю Blik.ua.

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За словами Білозір, зараз вона продовжує гастролювати та подорожувати світом, тому не відчуває обмежень у професійній діяльності. Разом із тим співачка замислюється про подальшу кар’єру й не виключає повернення до Верховної Ради.

Вона підкреслила, що за роки роботи здобула певний авторитет і вплив, які хотіла б використовувати для роботи на державному рівні. При цьому артистка переконана, що депутатська діяльність вимагає серйозної підготовки і є повноцінною професією.

"Я планую, звичайно. Мені комфортно, я їжджу по всьому світу, ви можете подивитися мої гастролі. У мене немає проблем, я не сиджу в чотирьох стінах. У мене є певний досвід, певний вплив, певна впізнаваність. Спеціальність уже здобута. Бути народним депутатом – це теж професія, велика професія, яка має бути підкріплена великою працею", – поділилася артистка.

Білозір також зазначила, що має необхідну освіту і добре розуміє політичні процеси. Саме тому можливе повернення до парламенту вона розглядає не просто як новий етап кар’єри, а як можливість застосувати свої знання та досвід для розвитку країни.

"Тому, маючи такий досвід і розуміючи політичні процеси, маючи відповідну освіту, звичайно, я відчуваю, що це навіть мій прямий обов’язок сьогодні йти до парламенту. І допомагати разом із колегами, займатися відновленням нашої української держави", – заявила Оксана Білозір.

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Про особу: Оксана Білозір Оксана Білозір - українська співачка та політична діячка. Народна артистка України (1994). Міністр культури та мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури та туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

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