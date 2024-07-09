Ні співчуття, ні засудження РФ: "цікава" реакція Орбана на удар по Охматдиті

Зростаюча інтенсивність війни є закликом до світових держав відмовитися від своєї військової політики та, натомість, створити політику миру, каже Орбан.

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Реакція Орбана на удар по Охматдиті / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ДСНС

Країна-агресорка Росія 8 липня завдала удару по "Охматдиту" у Києві. Глава угорського уряду Віктор Орбан через більш як добу вперше прокоментував цей удар окупантів. Свій коментар він написав у соцмережі X.

Зокрема, Орбан не висловив слова співчуття загиблим і постраждалим у результаті ракетного удару. Крім цього, він жодним словом не згадав про те, що за цим страшним ударом стоїть Росія.

Він заявив, що вчорашній трагічний і огидний напад у Києві доводить, що побоювання угорців були виправдані.

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"Як і можна було передбачити, жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень. Саме тому 9 днів тому ми розпочали миротворчу місію. Зростаюча інтенсивність війни є закликом до світових держав відмовитися від своєї військової політики та, натомість, створити політику миру, щоб скерувати Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів. Тільки так можна уникнути подальшого кровопролиття", - сказав Орбан.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Удар РФ по "Охматдиті" - що відомо

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Слідчі СБУ встановили, що країна-агресорка Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101. Зазначається, що на місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Після ракетного удару по "Охматдиту" міністерства України почали опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення закладу та допомоги постраждалим.

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