В Росії б'ють на сполох через втрату одразу трьох екіпажів льотчиків - що сталось

Серед імовірних втрат називають Ка-52 і Мі-8, а причиною могли стати зіткнення в повітрі або вогонь власної ППО.

https://glavred.net/war/v-rossii-byut-trevogu-iz-za-gibeli-srazu-treh-ekipazhey-pilotov-chto-proizoshlo-10811273.html Посилання скопійоване

Що відомо про наслідки атаки на Усть-Лугу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Z-блогери пишуть про загибель сімох льотчиків із трьох екіпажів

Серед імовірних втрат – гелікоптери Ка-52 та Мі-8

Міноборони РФ втрати офіційно не коментувало

Армія країни-агресорки РФ під час відбиття нічної атаки дронів на порт Усть-Луга в Ленінградській області, ймовірно, втратила одразу три екіпажі гелікоптерів – загинули семеро військових. Про це пишуть російські ЗМІ та Z-блогери, які активно підтримують агресивну війну РФ проти України.

Як повідомив російський пропагандист і льотчик ударного гелікоптера Ка-52 Олексій Земцов, який веде канал "Воевода вещает", три досвідчені екіпажі загинули саме під час відбиття атаки на порт. "Ніколи ще захист нашого неба не обходився так дорого за одну ніч. Царство Небесне загиблим екіпажам!" – написав він.

відео дня

/ Скріншот

Інший пропагандистський канал уточнив, які саме машини могли бути втрачені.

"Повідомляється, що під час відбиття нальоту українських дронів на Усть-Лугу в Ленінградській області було втрачено гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем і, імовірно, ще Мі-8", – йдеться в дописі Z-каналу "Военный осведомитель" в Telegram.

/ Скріншот

Згодом автори каналу додали, що, за деякими даними, бортів було три.

Що могло стати причиною втрат

Першим про можливі втрати російської авіації написав близький до ВКС РФ блогер Ілля Туманов, який веде канал Fighterbomber. Обставин він не уточнив.

"Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів обійшовся нам дуже дорого. Дуже, дуже, дуже дорого. Вічного польоту, браття..." – написав пропагандист.

/ Скріншот

Офіційних даних про причини падіння гелікоптерів немає. У "Военном осведомителе" розглядають дві версії.

"Про причини інформації немає – або зіткнення, або дружній вогонь. Якщо друге, то взаємодія авіації та ППО, як і раніше, залишається на дуже низькому рівні", – зазначили в каналі.

Міноборони Росії повідомлення про втрату гелікоптерів не коментувало.

Український моніторинговий канал Exilenova+ ще вдень писав про імовірну втрату Ка-52 разом з екіпажем.

Гелікоптер Ка-52 / Інфографіка: Главред

Що відомо про атаку на Усть-Лугу

Порт Усть-Луга – один із найбільших російських портів на Балтійському морі. Вранці 11 листопада місцева влада підбила підсумки нічної атаки. "За попередніми даними, за ніч над Ленінградською областю збито 150 БПЛА противника. Метою атаки була портова зона Усть-Луга в Кінгісеппському районі. Унаслідок влучання кількох БПЛА сталося загоряння, постраждали троє працівників, загрози життю немає", – повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко в Telegram.

За даними OSINT-каналу Astra, після атаки в порту горить північний виробничо-технологічний кластер комплексу з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату "Новатек-Усть-Луга".

Чи зможе Україна й надалі пробивати російську ППО

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що навіть найпотужніша російська протиповітряна оборона не є непробивною.

"Україна показала, що у росіян, звичайно, потужна система ППО в Москві, але й її можна пробити. Далі – під ударами опиняться енергетичні об'єкти та газ", – наголосив фахівець.

Говорячи про наступні цілі, експерт звернув увагу на вразливі місця російської економіки, до яких уже можуть дотягнутися українські удари.

"Україна вже готова завдавати ударів по дуже вразливих точках Росії, що зупинить функціонування російської економіки", – пояснив Загородній.

Водночас оцінюючи далекобійний арсенал України, аналітик підкреслив, що він постійно розширюється.

"Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Наші можливості зростають. "Фламінго" літають, балістика літає, дрони літають…" – підсумував експерт.

Втрати авіації РФ – новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Губернатор Олександр Дрозденко заявив про 150 збитих БПЛА і назвав портову зону метою атаки. Унаслідок влучань спалахнула пожежа, троє працівників отримали травми.

Наприкінці жовтня в Росії скаржилися на наймасштабнішу атаку дронів від початку війни. Міноборони РФ заявило про перехоплення 1214 безпілотників у ніч на 29 жовтня. Лише в напрямку Москви та області, за даними відомства, летіли 613 БПЛА.

Російська військова авіація й раніше зазнавала втрат далеко від лінії фронту. 1 жовтня у Воронезькій області РФ розбився військовий гелікоптер, загинули всі троє членів екіпажу. Тип машини та обставини катастрофи в повідомленнях не розкривали.

Читайте також:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред