Удари України по енергетиці РФ: Жданов розкрив позицію Трампа

Трамп не може вплинути на рішення України завдавати ударів по російській території, зазначив Олег Жданов.

Україна продовжить завдавати ударів по російських НПЗ, Трамп не може жодним чином на це вплинути - Жданов / Колаж: Главред, фото: соцмережі, ua.depositphotos.com

Головне:

Трамп не може вплинути на удари України по Росії

Україна продовжить завдавати ударів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не може вплинути на рішення України завдавати ударів по території агресора Росії українськими озброєннями. Він розуміє, що Сили оборони продовжать такі дії. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Україна битиме по Росії та її енергетичних об'єктах"

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Трамп не може вплинути на рішення Києва завдавати ударів українською зброєю по Росії.

"Трамп не може вплинути на наше рішення наносити удари власними засобами вогневого ураження по Росії. Він розуміє, що Україна битиме по Росії та її енергетичних об'єктах", - вважає Жданов.

Утім, на його думку, у дозволі президента США Пентагону і розвідці щодо передачі Україні даних для нанесення ударів по російській енергетиці може бути "підступ".

"У цьому дозволі Трампа є підступ, підводний камінь: США можуть зливати розвіддані, передані нам, росіянам, і росіяни зможуть маневрувати засобами ППО і зустрічати наші дрони і ракети на тих об'єктах, перелік яких дадуть нам Штати. Так буде виходити, що, з одного боку, Трамп - герой, який бореться зі злом і допомагає Україні, а з іншого - Tomahawk в України поки що немає, власних ракет поки що теж. Ми б'ємо по Росії дронами, і заборонити нам це робити не можна, а отже, треба скорегувати наші дрони, щоб вони летіли туди, куди треба", - підкреслив Олег Жданов.

Коротко про НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Ракети Tomahawk для України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп 11 і 12 жовтня двічі поговорили телефоном. За даними ЗМІ, глави держав обговорили не лише можливе постачання Україні систем ППО Patriot, а й ракети Tomahawk.

Путін намагається зірвати постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Він "погрожує" посиленням ППО і ядерною риторикою.

Трамп пригрозив Путіну передати Україні ракети Tomahawk. Утім, американський президент вважає, що постачання таких ракет - нова стадія ескалації. США, мовляв, мають знати, як Томагавки застосовуватимуться на фронті.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

