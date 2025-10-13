Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Удари України по енергетиці РФ: Жданов розкрив позицію Трампа

Андрій Ганчук
13 жовтня 2025, 09:43
81
Трамп не може вплинути на рішення України завдавати ударів по російській території, зазначив Олег Жданов.
Удари по НПЗ, Трамп
Україна продовжить завдавати ударів по російських НПЗ, Трамп не може жодним чином на це вплинути - Жданов / Колаж: Главред, фото: соцмережі, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Трамп не може вплинути на удари України по Росії
  • Україна продовжить завдавати ударів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не може вплинути на рішення України завдавати ударів по території агресора Росії українськими озброєннями. Він розуміє, що Сили оборони продовжать такі дії. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Україна битиме по Росії та її енергетичних об'єктах"

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Трамп не може вплинути на рішення Києва завдавати ударів українською зброєю по Росії.

відео дня

"Трамп не може вплинути на наше рішення наносити удари власними засобами вогневого ураження по Росії. Він розуміє, що Україна битиме по Росії та її енергетичних об'єктах", - вважає Жданов.

Утім, на його думку, у дозволі президента США Пентагону і розвідці щодо передачі Україні даних для нанесення ударів по російській енергетиці може бути "підступ".

"У цьому дозволі Трампа є підступ, підводний камінь: США можуть зливати розвіддані, передані нам, росіянам, і росіяни зможуть маневрувати засобами ППО і зустрічати наші дрони і ракети на тих об'єктах, перелік яких дадуть нам Штати. Так буде виходити, що, з одного боку, Трамп - герой, який бореться зі злом і допомагає Україні, а з іншого - Tomahawk в України поки що немає, власних ракет поки що теж. Ми б'ємо по Росії дронами, і заборонити нам це робити не можна, а отже, треба скорегувати наші дрони, щоб вони летіли туди, куди треба", - підкреслив Олег Жданов.

Удари України по енергетиці РФ: Жданов розкрив позицію Трампа
Коротко про НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Ракети Tomahawk для України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп 11 і 12 жовтня двічі поговорили телефоном. За даними ЗМІ, глави держав обговорили не лише можливе постачання Україні систем ППО Patriot, а й ракети Tomahawk.

Путін намагається зірвати постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Він "погрожує" посиленням ППО і ядерною риторикою.

Трамп пригрозив Путіну передати Україні ракети Tomahawk. Утім, американський президент вважає, що постачання таких ракет - нова стадія ескалації. США, мовляв, мають знати, як Томагавки застосовуватимуться на фронті.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ НПЗ Дональд Трамп Олег Жданов війна Росії та України Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

12:03Світ
Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і "накинувся" на Трампа

Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і "накинувся" на Трампа

11:51Війна
Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

11:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українців почали штрафувати за будинки в селі – можна "влетіти" на мільйон

Українців почали штрафувати за будинки в селі – можна "влетіти" на мільйон

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

"Голосно пішов": Суханов заговорив про своє раптове звільнення

Китайський гороскоп на сьогодні 13 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - зміни

Китайський гороскоп на сьогодні 13 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - зміни

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

Останні новини

12:03

"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

11:54

"Новий роман": відомий режисер розсекретив стосунки з Наталкою Денисенко

11:51

Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і "накинувся" на Трампа

11:38

"Буде інше обличчя" Світлана Білоножко розкрила, на що іде заради молодості

11:26

Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:58

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

10:56

ISW про провокації РФ в Естонії: Кремль запустив "Фазу нуль" підготовки до війни з НАТО

10:37

Китайський гороскоп на завтра 14 жовтня: Кроликам - роздратування, Коням - конфлікти

10:20

Тарас Цимбалюк вирішив кардинально змінитись - як зараз виглядає "Холостяк"

Реклама
10:18

З олією можуть бути проблеми: на Україну чекає найгірший урожай соняшнику за 10 років

09:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 жовтня (оновлюється)

09:54

Німеччина за Меркель хотіла навчати армію РФ у центрах із лазерною зброєю - ЗМІ

09:45

В Україні запроваджують аварійні відключення: де сьогодні не буде світла

09:43

Удари України по енергетиці РФ: Жданов розкрив позицію Трампа

09:43

Відключення світла в Україні - графіки на 13 жовтня (оновлюється)

09:31

У РФ "взялися" за дітей Алли Пугачової - що сталося

09:29

Чому Путін раптом згадав зустріч на Алясці?Погляд

09:24

Найвідданіші та незабутні: найкращі супутниці серед знаків зодіаку

09:10

"Вона сказала "так": відомий український шоумен здивував весіллям

08:45

ЗСУ відкинули росіян на Донбасі: є успіхи біля чотирьох населених пунктів

Реклама
08:36

У РФ почалися проблеми з набором у війська, у Путіна залишилося два варіанти - ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 13 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:35

Заграву видно за десятки кілометрів: у Феодосії горить нафтобаза після атаки дронів

07:01

"Росії це не потрібно": Трамп пригрозив Путіну передати Україні ракети TomahawkВідео

06:20

Чи готова Україна до максимального повітряного терору цієї зими?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

05:00

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

04:36

За кілька кроків до: принц Гаррі стикнувся з небезпекою для життя

03:33

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Овнам - підлість, Терезам - грандіозні зміни

02:31

Один симптом - сигнал великої тривоги: коли негайно потрібно йти до лікаря

01:30

Поцілунки під місяцем: Соломія Вітвіцька похвалилася романтикою з коханим

00:50

Татусева колискова: щаслива Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового

00:12

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

12 жовтня, неділя
23:56

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025: названо ім'я переможцяВідео

22:46

Зеленський зробив гучну заяву про Tomahawk і завершення війни в УкраїніВідео

22:16

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

22:08

Окупанти атакують Харків: у місті пролунала серія гучних вибухів вибухів

22:02

Гривня готує сенсацію: хто з видатних українців з’явиться на купюрі 5000 грн

21:57

Яка різниця між білими та синіми знаками міст - колір повністю змінює правилаВідео

21:53

Ребров відповів на питання про Грецію та заінтригував несподіваною заявою

Реклама
21:16

"Нарєчіє" і "штучна мова": як відповідати на російські міфи про українську мову

21:05

Трамп назвав "український імпічмент" великим обманом і вимагає розслідування

21:02

"За це доведеться заплатити": Макрон зробив жорстке попередження Росії

20:40

Росія готує новий удар по Україні та ЄвропіПогляд

20:17

Чому 13 жовтня не можна кликати в дім гостей: суворі прикмети, які не можна порушувати

20:13

ЗСУ відвоювали понад 3 км землі: Зеленський розкрив нові деталі контрнаступу

19:26

Вдарить 3-градусний мороз та піде сніг: у яких областях буде штормова погода

19:03

Паливна криза в РФ розганяється: BBC розкрили, хто залишиться з "порожнім баком"

18:54

Слова "будоражити" не існує - названо красиві українські відповідникиВідео

18:48

Чи можуть забрати майно за несплату комуналки: чим ризикують боржники

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти