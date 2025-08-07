Рус
NYT: для Путіна зустріч із Трампом - ключ до досягнення цілей щодо України

Віталій Кірсанов
7 серпня 2025, 15:42
У Кремлі сподіваються, що саміт сам на сам дасть Путіну можливість схилити Трампа на свій бік.
Путін хоче, щоб Україна повернулася у сферу впливу Москви
Путін хоче, щоб Україна повернулася у сферу впливу Москви

Коротко:

  • Путін хоче, щоб Україна перестала бути так званим "антиросійським проєктом"
  • Путін хоче, щоб Україна повернулася у сферу впливу Москви

Російський диктатор Володимир Путін давно мріяв зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, оскільки він вважає, що така зустріч, а не просто прогрес на полі бою, - його найкращий шанс забезпечити перемогу у війні проти України. Про це пише видання NYT.

У Кремлі сподіваються, що саміт сам на сам дасть Путіну можливість схилити Трампа, який давно симпатизує Росії, до підтримки поглядів Путіна на те, що він називає "першопричинами конфлікту".

Близькі до Кремля люди, а також політичні аналітики кажуть, що вимоги Путіна - унеможливити вступ України до НАТО, обмежити українські військові можливості та закласти основу для більш доброзичливого до Москви уряду в Києві - для нього важливіші за специфіку території, яку Росія зрештою контролює.

На думку аналітиків, Путін хоче, щоб Україна перестала бути тим, що він вважає "антиросійським проектом", і повернулася у сферу впливу Москви.

Переговори щодо завершення війни в Україні - головне

Як писав Главред, 6 серпня в Москву з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним. Після цього відбудуться тристоронні переговори з російським лідером і президентом України Володимиром Зеленським.

Як пишуть ЗМІ з посиланням на двох чиновників Білого дому, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей.

Також президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

7 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував низку важливих дзвінків і контактів "для реального просування на шляху до миру і забезпечення незалежності України за будь-яких обставин". За його словами, готується розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, колегами з Франції та Італії, а також зустріч радників з нацбезпеки.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з главою РФ Путіним залежить від прогресу в мирних переговорах щодо України.

