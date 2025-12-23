Рус
Україну атакують дрони і ракети, "червона" майже вся країна: де загроза "прильотів"

Анна Ярославська
23 грудня 2025, 06:33оновлено 23 грудня, 08:13
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Атака дронов
РФ спочатку атакувала дронами, пізніше було запущено ракети / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmua, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні оголошено повітряну тривогу
  • РФ запустила дрони та ракети

У ніч і вранці 23 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Пізніше окупанти запустили і крилаті ракети.

Станом на 06:11 "червоними" на карті тривог були позначені східні, південні, центральні, північні та частина західних областей.

У повітряному просторі фіксується велика кількість ворожих цілей. Дрони постійно змінюють вектори руху.

Українців закликали не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Карта тривог станом на 06:11
Карта тривог станом на 06:11 / Фото: t.me/alarmua

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони зафіксовано:

  • у районі Бучі в напрямку Києва;
  • у напрямку Одеси та Миколаєва;
  • у районі Броварів у напрямку Києва;
  • у районі Немирова, напрямок руху Вінниця;
  • у напрямку Житомира зі сходу.
Рух ворожих дронів
Рух ворожих дронів / Фотр: monitor

06:31 Повідомляється про пуски ракет "Калібр" з акваторії Каспійського моря.

Проведено пуски КР "Калібр" з акваторії Каспійського моря. Очікуємо в повітряному просторі через 45 хвилин", - пише monitor.

За даними моніторів, ракет буде дуже багато.

06:42 Крилаті ракети увійшли в повітряний простір України.

Перша група рухається через Конотопський район Сумщини.

06:49 Дві групи крилатих ракет рухаються через Конотопський та Роменський райони Сумщини в напрямку Пирятина.

06:58 За даними monitor, БпЛА атакують Житомир і Бурштин.

"Червона зона ракетної небезпеки поширюється разом із рухом груп крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Карта руху дронів і ракет
Карта руху дронів і ракет / t.me/war_monitor

07:06 У Повітряних силах ЗСУ повідомили:

  • ракета у Черкаській області у напрямку Умані;
  • ракети на Полтавщини, курс південно-західний;
  • ракети на Сумщині, південний курс;
  • ракета на півночі Чернігова курсом на Київ.

07:12 Повідомляється про зліт двох літаків Міг-31К.

МіГ-31К — носій гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Автори моніторингового каналу Николаевский Ванек попереджають, що основний удар РФ націлений на західні регіони.

Увага противника зосереджена на об'єктах у Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях, а також у Черкаській та Київській областях. Частина цілей може бути новою, частина тими об'єктами, по яких удари вже завдавалися раніше.

"Основна частина ракет пролітає Черкащину далі до Вінницької. Тобто, як і в принципі очікувалося, основний удар націлений саме на західні регіони. Ще раз прошу жителів західних регіонів поставитися серйозно до загрози і не вилазити без потреби", - пишуть автори каналу.

Тим часом в Україні запровадили екстрені відключення світла. Детальніше читайте у матеріалі: РФ б'є по енергетиці, в Україні запроваджено екстрені відключення світла: деталі.

Ракетний удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники і випустив низку ударних дронів, повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

За даними аналітиків, станом на 00:25 піднялися два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з авіабази "Біла" і один Ту-160 з авіабази "Українка".

У повітрі також перебували чотири Ту-95МС і один Ту-160. Крім того, були здійснені пуски ударних безпілотників з Брянської та Орловської областей.

Україну атакують дрони і ракети, 'червона' майже вся країна: де загроза 'прильотів'
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

22 грудня український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів протягом двох-трьох масованих атак.

Президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може завдати масованого удару по Україні в різдвяні дні.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович із позивним "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний і космічний зв'язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом зі 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малого РЕБ і вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

