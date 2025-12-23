Рус
"Поставив перед фактом": Федінчик розкрив переломний момент стосунків із Денисенком

Христина Трохимчук
23 грудня 2025, 05:55
Андрій Федінчик не порадився з дружиною про рішення піти на фронт.
Андрій Фединчик інтерв'ю
Андрій Федінчик дав інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Федінчик

Ви дізнаєтеся:

  • Андрій Федінчик дав інтерв'ю
  • Що він розповів про рішення мобілізуватися

Український актор-воїн Андрій Федінчик дав велике інтерв'ю, в якому пролив світло на свої стосунки з дружиною Наталкою Денисенко. У розмові з Аліною Доротюк він розповів про рішення, яке критично вплинуло на їхнє сімейне життя.

Андрій поділився, що після одного з обстрілів Києва прийняв спонтанне рішення йти захищати Україну. Стимулом для нього став син, який почав задихатися в укритті.

відео дня
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином
Наталка Денисенко та Андрій Фединчик із сином / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Якщо відверто, то це був дуже простий порив. Почалася війна, ми з сином спустилися в підвал, де був бруд і пил, а він алергік і почав задихатися. Я підхопив його, побіг нагору, ми на 15 поверсі жили, щоб він подихав інгалятором. Пішла знову тривога, я знову підхопив його і побіг униз. І в мене просто закипіло все всередині... Це був порив, порив за сина насамперед", - зізнався актор.

Також він розповів про реакцію Наталки Денисенко на його рішення мобілізуватися. Раніше акторка говорила, що саме війна кардинально змінила їхні стосунки, що в підсумку призвело до розлучення. Андрій підтвердив, що не радився з дружиною з приводу свого рішення.

Андрій Фединчик у ЗСУ
Андрій Фединчик у ЗСУ / скрін із відео

"Я просто поставив перед фактом. Я просто сказав Наталці: "Я піду, я не зможу тут"... Вона була розгублена, була проти. Я можу її зрозуміти", - визнав Фединчик.

Раніше Главред повідомляв, що український співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни в Україні поїхав жити до Німеччини, зробив скандальну заяву під час свого концерту. У мережі з'явився ролик, на якому артист закликає українців "прощати".

Також актор і військовослужбовець Андрій Фединчик розповів про те, як демобілізувався з лав Збройних Сил України. Річ у тім, що під час служби стан його хребта погіршився настільки, що знадобилася операція.

Про персону: Андрій Федінчик

Андрій Фединчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021).

Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство і юність провели в Житомирі.

Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно і телебачення", який закінчив 2006 року. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора в повнометражному художньому фільмі

Андрій Фединчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024-го військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Наталка Денисенко
