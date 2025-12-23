"Поставив перед фактом": Федінчик розкрив переломний момент стосунків із Денисенком

Андрій Федінчик не порадився з дружиною про рішення піти на фронт.

Андрій Федінчик дав інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Федінчик

Ви дізнаєтеся:

Андрій Федінчик дав інтерв'ю

Що він розповів про рішення мобілізуватися

Український актор-воїн Андрій Федінчик дав велике інтерв'ю, в якому пролив світло на свої стосунки з дружиною Наталкою Денисенко. У розмові з Аліною Доротюк він розповів про рішення, яке критично вплинуло на їхнє сімейне життя.

Андрій поділився, що після одного з обстрілів Києва прийняв спонтанне рішення йти захищати Україну. Стимулом для нього став син, який почав задихатися в укритті.

Наталка Денисенко та Андрій Фединчик із сином / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Якщо відверто, то це був дуже простий порив. Почалася війна, ми з сином спустилися в підвал, де був бруд і пил, а він алергік і почав задихатися. Я підхопив його, побіг нагору, ми на 15 поверсі жили, щоб він подихав інгалятором. Пішла знову тривога, я знову підхопив його і побіг униз. І в мене просто закипіло все всередині... Це був порив, порив за сина насамперед", - зізнався актор.

Також він розповів про реакцію Наталки Денисенко на його рішення мобілізуватися. Раніше акторка говорила, що саме війна кардинально змінила їхні стосунки, що в підсумку призвело до розлучення. Андрій підтвердив, що не радився з дружиною з приводу свого рішення.

Андрій Фединчик у ЗСУ / скрін із відео

"Я просто поставив перед фактом. Я просто сказав Наталці: "Я піду, я не зможу тут"... Вона була розгублена, була проти. Я можу її зрозуміти", - визнав Фединчик.

Про персону: Андрій Федінчик Андрій Фединчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021). Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство і юність провели в Житомирі. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно і телебачення", який закінчив 2006 року. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора в повнометражному художньому фільмі Андрій Фединчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024-го військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

