Трамп зателефонував Зеленському після зустрічі його спецпосланця з Путіним - ЗМІ

Після візиту спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви Трамп вирішив поговорити з Зеленським.

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Трамп розмовляє з Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському

Розмова тривала близько години

Дзвінок відбувся після візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Розмова відбулася на тлі зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з лідером РФ Володимиром Путіним. Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід.

Наразі деталі розмови не розголошують, ані у Вашингтоні, ані в Києві. Відомо лише, що телефонна розмова між лідерами триває вже близько години.

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"Трамп зараз розмовляє телефоном із Зеленським, повідомляє поінформоване джерело", - написав Равід.

Розмова стала логічним продовженням візиту американського бізнесмена і спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа до Москви, де той зустрічався з Путіним. Очікується, що підсумки цієї зустрічі можуть вплинути на подальшу позицію Трампа щодо Росії.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Як Трамп може покарати Путіна

Президент США Дональд Трамп пригрозив серйозними наслідками для Росії, якщо Москва не піде на мир з Україною до 8 серпня. Голова Комітету економістів України Андрій Новак наголосив, що Вашингтон має у своєму розпорядженні щонайменше три потужні важелі впливу на Кремль.

Найефективнішим інструментом Новак вважає масштабне збільшення постачання озброєння для ЗСУ, особливо далекобійних засобів ураження. Це дозволить Україні завдавати ударів у глибокому тилу Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург, без прямої участі США у війні.

Другим механізмом, за його словами, є новий пакет економічних санкцій, який передбачений у законопроєкті сенаторів Грема та Блюменталя. Третій інструмент - цільові санкції проти країн і компаній, що купують російські енергоресурси.

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Як повідомляв Главред, у середу, 6 серпня, до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. За інформацією агентства Reuters, візит ініціював саме Кремль. Головною метою переговорів було налагодження комунікації з адміністрацією Дональда Трампа, аби уникнути нових жорстких санкцій, якими Трамп пригрозив Росії.

Помічник російського президента Юрій Ушаков назвав переговори Путіна з Віткоффом "конструктивними". За його словами, Кремль передав свої сигнали щодо України й отримав "відповідні сигнали" з боку Трампа.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Росія не має реальних рішень для завершення війни. Він переконаний, що зустріч Путіна зі Стівом Віткоффом ситуацію не змінить.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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