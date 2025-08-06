Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Трамп зателефонував Зеленському після зустрічі його спецпосланця з Путіним - ЗМІ

Руслана Заклінська
6 серпня 2025, 19:36оновлено 6 серпня, 20:26
1544
Після візиту спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви Трамп вирішив поговорити з Зеленським.
Трамп зателефонував Зеленському після зустрічі його спецпосланця з Путіним - ЗМІ
Трамп розмовляє з Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

  • Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському
  • Розмова тривала близько години
  • Дзвінок відбувся після візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Розмова відбулася на тлі зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з лідером РФ Володимиром Путіним. Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід.

Наразі деталі розмови не розголошують, ані у Вашингтоні, ані в Києві. Відомо лише, що телефонна розмова між лідерами триває вже близько години.

відео дня

"Трамп зараз розмовляє телефоном із Зеленським, повідомляє поінформоване джерело", - написав Равід.

Розмова стала логічним продовженням візиту американського бізнесмена і спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа до Москви, де той зустрічався з Путіним. Очікується, що підсумки цієї зустрічі можуть вплинути на подальшу позицію Трампа щодо Росії.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Як Трамп може покарати Путіна

Президент США Дональд Трамп пригрозив серйозними наслідками для Росії, якщо Москва не піде на мир з Україною до 8 серпня. Голова Комітету економістів України Андрій Новак наголосив, що Вашингтон має у своєму розпорядженні щонайменше три потужні важелі впливу на Кремль.

Найефективнішим інструментом Новак вважає масштабне збільшення постачання озброєння для ЗСУ, особливо далекобійних засобів ураження. Це дозволить Україні завдавати ударів у глибокому тилу Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург, без прямої участі США у війні.

Другим механізмом, за його словами, є новий пакет економічних санкцій, який передбачений у законопроєкті сенаторів Грема та Блюменталя. Третій інструмент - цільові санкції проти країн і компаній, що купують російські енергоресурси.

Путін зустрівся з спецпосланцем Трампа - новини за темою

Як повідомляв Главред, у середу, 6 серпня, до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. За інформацією агентства Reuters, візит ініціював саме Кремль. Головною метою переговорів було налагодження комунікації з адміністрацією Дональда Трампа, аби уникнути нових жорстких санкцій, якими Трамп пригрозив Росії.

Помічник російського президента Юрій Ушаков назвав переговори Путіна з Віткоффом "конструктивними". За його словами, Кремль передав свої сигнали щодо України й отримав "відповідні сигнали" з боку Трампа.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Росія не має реальних рішень для завершення війни. Він переконаний, що зустріч Путіна зі Стівом Віткоффом ситуацію не змінить.

Інші новини:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Трамп новини війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Штурму Покровська може й не бути: ЗСУ розгадали хитрий план ворога

Штурму Покровська може й не бути: ЗСУ розгадали хитрий план ворога

21:08Фронт
"Має бути чесне завершення": Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

"Має бути чесне завершення": Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

20:40Війна
"Досягнуто значного прогресу": Трамп розкрив результати зустрічі Віткоффа з Путіним

"Досягнуто значного прогресу": Трамп розкрив результати зустрічі Віткоффа з Путіним

20:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

Фортуна нарешті усміхнулась: шість знаків зодіаку отримають достаток 6 серпня

Фортуна нарешті усміхнулась: шість знаків зодіаку отримають достаток 6 серпня

Олена Зеленська відмовилася від минулого образу - новий тренд

Олена Зеленська відмовилася від минулого образу - новий тренд

Понад 10 потужних вибухів: Брянськ атакували дрони, стовп диму піднявся біля нафтобази

Понад 10 потужних вибухів: Брянськ атакували дрони, стовп диму піднявся біля нафтобази

Останні новини

21:08

Штурму Покровська може й не бути: ЗСУ розгадали хитрий план ворога

21:04

Знають одиниці: чи справді нічна зарядка "вбиває" телефонВідео

20:40

"Має бути чесне завершення": Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

20:22

Дві рослини, з якими потрібно зберігати часник - не засохне до весни

20:21

Змінили ім’я та зробили святою: названо київську княгиню, яку вкрали росіяниВідео

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
20:20

"Досягнуто значного прогресу": Трамп розкрив результати зустрічі Віткоффа з Путіним

20:18

Що спільного між Лисенком і Шопеном: маловідомі факти про батька української музикиВідео

19:40

Температура повітря почне падати: де "вріже" +8 градусів

19:36

Трамп зателефонував Зеленському після зустрічі його спецпосланця з Путіним - ЗМІ

Реклама
19:32

Мита Трампа у 25%: Індія по гарячих слідах уклала нову угоду з Росією

19:13

Не "Артемсіллю" єдиною: де в Україні видобувають сіль і чи вистачає її

19:10

Чому Віткофф так Україну не любить?Погляд

19:04

Усе, що потрібно, є вдома: городниця поділилася дієвими лайфхаками проти слимаківВідео

18:50

Красивий, але дуже небезпечний: в Україні живе павук, якого краще оминатиВідео

18:36

"Я не перебільшую": військовий упевнений, що мільйони іноземців хочуть воювати за Україну

18:25

Удар Трампа за купівлю нафти у Путіна: в Індії зробили різку заяву

17:56

"Де ж власне Путін": Кислиця натякнув, що з посланцем Трампа зустрівся двійник

17:56

Трамп покарав Індію за нафту від Путіна: кому наступному загрожує удар

17:44

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

17:40

Врятувати пересолену страву можливо: який продукт потрібно додатиВідео

Реклама
17:25

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секретВідео

17:20

Трамп вдарив по Індії митами відразу після зустрічі Віткоффа з Путіним

17:02

"Не так просто": Оксана Білозір розкрила деталі особистого життя після розлучення

17:01

Багата білкова вечеря "без напрягу": рецепт дуже смачної запеченої скумбрії

16:50

Помилка вдарить по гаманцю: чому не можна мити фари в авто звичайною водоюВідео

16:49

Сезонний фрукт в Україні б'є рекорди - ціни летять вниз п'ятий тиждень поспіль

16:46

Візит Віткоффа до Москви: у Зеленського розкрили плани Трампа

16:35

"Серпень буде пекельним": військовий розповів про ситуацію на фронті

16:22

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та датаВідео

16:05

Скільки разів на місяць потрібно міняти постільну білизну: відповідь здивуєВідео

16:04

Як вивести плями від кавуна: копійчаний засіб, який врятує улюблений одяг

15:41

"Світла пам'ять": раптово помер 25-річний півзахисник "Зорі"

15:22

У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і спецпосланця Трампа: перші подробиціВідео

15:15

Росія не зможе активно вести війну: Лакійчук пояснив, що для цього потрібно

15:15

Злив прочиститься в одну мить: хитрий сантехнік розкрив стовідсотковий трюкВідео

15:02

Чи були ваші предки козаками: про все розповість прізвищеВідео

14:49

Послухайте самі: дружина Віктора Павліка показала, як боролася за свого синаВідео

14:40

"Вирішальний момент": у Китаї заявили про "крок уперед" у врегулюванні війни в Україні

14:40

"Це ганьба": Еліна Світоліна постраждала після програшу в турнірі

14:38

Вода людям по пояс, транспорт затопило зсередини: у Києві негода накоїла біди

Реклама
14:21

Гороскоп Таро на завтра 7 серпня: Раку - навести лад, Рибам - іти вперед

14:09

Китайські найманці в Україні: Пекін відповів на гучну заяву Зеленського

13:55

Дощі і зливи відступлять: названо день, коли в Україні буде сонячна погода

13:46

"Планів багато": який вигляд має син Костянтина Грубича після втрати руки на фронті

13:41

Кабмін збільшив виплати деяким українцям: скільки обіцяють грошей

13:29

Дзеркало душі: 4 знаки зодіаку з найкрасивішими очима

13:28

В Україні суттєво обваляться ціни на популярний овоч: в чому причина

13:20

"Це пастка": у ЦПД пояснили, чому Україні не вигідне перемир'я з РФ у небі

12:52

Чому 7 серпня не можна лихословити і веселитися: яке церковне свято

12:41

Вирішальна зустріч: Віткофф займе жорстку позицію щодо Путіна перед дедлайном - NYP

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти