Важливий день на шляху до миру: Зеленський заінтригував анонсом переговорів із Заходом

Президент України також назвав ключові пріоритети Києва.

Володимир Зеленський розповів про серію важливих дзвінків і контактів 7 серпня / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головні тези Зеленського:

Сьогодні відбудеться низка важливих дзвінків західним партнерам

Україна працюватиме заради миру максимально продуктивно

Президент України Володимир Зеленський анонсував на сьогодні день важливих дзвінків і контактів. Готується розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, колегами з Франції та Італії, а також зустріч радників з нацбезпеки.

"Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру і забезпечення незалежності України за будь-яких обставин", - написав глава держави в Telegram.

За його словами, у графіку - розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"Будемо на зв'язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з національної безпеки - доручив провести сьогодні цей спеціальний формат", - додав президент.

Зеленський розповів, що вчора після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами він говорив окремо з Генсеком НАТО Рютте і президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави також назвав ключові пріоритети Києва:

Припинення вбивств - Москва має піти на перемир'я. Саме Росія повинна піти на припинення вогню.

Зустріч лідерів - реальний шлях до сталого миру. Потрібно визначитися з часом для такого формату, з колом питань.

Довгострокова безпека можлива лише з підтримкою США та ЄС.

"Україна ніколи не хотіла війни та працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на гідне завершення війни", - резюмував Зеленський.

Тристороння зустріч Трампа, Путіна і Зеленського - головне

Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним. Після цього відбудуться тристоронні переговори з російським лідером і президентом України Володимиром Зеленським. Джерело в уряді ЄС підтвердило зміст розмови.

Також президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

США зважилися тиснути на Росію - експерт

Спочатку президент США Трамп сподівався вирішити питання з Росією шляхом переговорів із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Але оскільки результату не було, чаша терпіння Трампа наповнилася по вінця і "вийшла з берегів". Про це заявив в інтерв'ю Главреду голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Тепер Трамп змінив свій стиль спілкування з Росією - він не дає відстрочки Путіну і запроваджує санкції.

"Санкції чомусь не проти самої Росії у вигляді закону Грема, а проти країни, яка є другим за величиною покупцем російської нафти - Індії. Найбільший покупець російської - це Китай, який купує близько третини російської нафти. Натомість Індія купує чверть нафти РФ. Очевидно, наразі Трамп не хоче "бити горщики" з Китаєм, тому обклав митом другого найбільшого покупця російських енергоносіїв - Індію", - пояснив економіст.

