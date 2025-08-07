Трамп і Путін готуються до зустрічі: Кремль підтвердив домовленість

Обговорювалася можливість тристоронньої зустрічі за участю Зеленського, але Москва утрималася від коментарів.

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться найближчими днями

Місце зустрічі вже погоджено, але поки що не розкривається

Орієнтовно зустріч намічена на наступний тиждень, але терміни можуть змінитися

Зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться найближчими днями. Сторони розпочали її опрацювання. Про це розповів помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

"За пропозицією американської сторони була, в принципі, узгоджена домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на вищому рівні, тобто зустрічі президента Володимира Путіна і Дональда Путіна", - сказав помічник Путіна.

За його словами, місце проведення зустрічі Путіна і Трампа погоджено, про нього оголосять дещо пізніше, передає російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Наступний тиждень було позначено як орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа, але скільки днів триватиме підготовка, поки що сказати важко", - додав Ушаков.

Крім того, він розповів, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф зачіпав ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського.

"Але Москва це залишила без коментаря", - повідомив Ушаков.

Переговори щодо завершення війни в Україні - головне

Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним. Після цього відбудуться тристоронні переговори з російським лідером і президентом України Володимиром Зеленським.

Як пишуть ЗМІ з посиланням на двох чиновників Білого дому, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей.

Також президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

7 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував низку важливих дзвінків і контактів "для реального просування на шляху до миру і забезпечення незалежності України за будь-яких обставин". За його словами, готується розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, колегами з Франції та Італії, а також зустріч радників з нацбезпеки.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з главою РФ Путіним залежить від прогресу в мирних переговорах щодо України.

