Спецпредставник Трампа Віткофф прилетів до Москви: у чому мета візиту

Джерела ЗМІ, знайомі із ситуацією, кажуть, що зустріч із Віткоффом "запросив Кремль в останній відчайдушній спробі уникнути нових каральних санкцій".

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Стів Віткофф, ймовірно, зустрінеться з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Коротко:

Літак Віткоффа приземлився в Москві

Точний графік спецпредставника Трампа в РФ невідомий

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прилетів до Москви рано вранці в середу, 6 серпня.

Як повідомляє російське пропагандистське агенство РИА Новости, літак, яким користується Віткофф, сів в аеропорту "Внуково".

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У Мережі також опублікували відповідні кадри.

Дивіться відео - Спецпредставник Трампа Віткофф прилетів до Москви:

Reuters пише з посиланням на джерела, джерела, знайомі з ситуацією, що зустріч із Віткоффом "запросив Кремль в останній відчайдушній спробі уникнути нових каральних санкцій, які Трамп пригрозив запровадити цього тижня", передає CNN.

В аеропорту Віткоффа зустрів спецпредставник Росії з інвестицій Кирило Дмитрієв. Очікується, що під час візиту він зустрінеться з різними російськими офіційними особами, включно з потенційними переговорами з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Чи зможе Путін переконати Віткоффа - і, отже, Трампа - у своїй зацікавленості в припиненні війни - питання відкрите. Трамп засумнівався в готовності Путіна припинити бойові дії і, схоже, побоюється, що його водитиме за ніс лідер, якому він тепер відкрито не довіряє", - зазначають журналісти.

За день до зустрічі з Віткоффом Трамп заявив, що почекає на завершення переговорів, щоб вирішити, чи вводити нові санкції.

"Завтра у нас зустріч із Росією. Подивимося, що з цього вийде. Тоді ми й ухвалимо рішення", - сказав він у Білому домі.

Офіційні особи у Вашингтоні надали мало подробиць про графік Віткоффа в РФ.

CNN додає: "Обстановка в Москві сильно відрізнятиметься від тієї, що була під час останньої зустрічі Віткоффа з Путіним у квітні, оскільки в останні місяці невдоволення Трампа своїм російським колегою зростало".

Спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, 4 серпня президент США Дональд Трамп сказав, яким буде послання Віткоффа росіянам і чи може РФ щось зробити, щоб уникнути санкцій.

"Нам потрібно укласти угоду, згідно з якою перестануть гинути люди", - сказав президент США.

Дивіться відео - Трамп анонсував візит Віткоффа до Росії:

Яка "головна місія" Віткоффа в Москві - думка експерта

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що головна мета візиту Віткоффа може полягати в передачі послання від Володимира Путіна Дональду Трампу.

"Схоже на те, що цей візит - це ніби останній аргумент, можливість поговорити ще перед введенням цих обмежувальних заходів. Я, до речі, чогось такого очікував - що Трамп під кінець дасть таку можливість Росії. Він це подає як: 'росіяни попросили'", - сказав Рейтерович.

На його думку, Москва скористалася закритими каналами зв'язку, щоб запропонувати США обговорити можливі умови закінчення війни. Кремль може передати своє бачення умов, за яких Москва готова сісти за стіл переговорів.

"З іншого боку, ця історія вигідна для Трампа. Знаєте чому? Тому що він зможе потім спокійно вийти і сказати: 'Дивіться, я зробив усе, що міг. У мене Віткофф знову літав до Москви, поспілкувався, але, на жаль, Путін стоїть на своєму. Він не збирається закінчувати війну. Те, що він передав, - це несерйозно'", - пояснив експерт.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, Росія розглядає варіант тимчасового перемир'я в повітрі, щоб уникнути посилення вторинних тарифів і санкцій з боку США. Як пише Bloomberg, йдеться не про повне припинення бойових дій, а лише про зменшення ударів дронамі і ракетами по інфраструктурі та цивільних об'єктах.

5 серпня Трамп заявив, що Росія буде змушена припинити війну, якщо ціна на нафту впаде ще на $10 за барель. Низькі ціни можуть поставити Кремль у безвихідне становище і позбавити його можливості фінансувати війну.

Того самого дня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Глава української держави подякував США за підтримку миру і зазначив, що Москва уважно стежить за позицією Трампа.

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