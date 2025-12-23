Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін веде Росію до фінансового краху і дефолту - The Washington Post

Віталій Кірсанов
23 грудня 2025, 09:20
387
Імовірність банківської кризи і дефолту в РФ дедалі більше зростає, зазначають експерти.
2026 рік може стати для РФ одним із найскладніших
2026 рік може стати для РФ одним із найскладніших / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Коротко:

  • Кремль вичерпав частину своїх фінансових резервів і позикових ресурсів
  • 2026 рік може стати для РФ одним із найскладніших з економічної точки зору

Росія перебуває зараз у найслабшій економічній позиції за останній час, стверджують економісти. Причиною цього стала значна витрата грошових резервів і запозичень, які використовувалися для фінансування військових витрат. Додатково проблеми країні-агресору створюють і нові санкції, які зачіпають її нафтовий сектор, що може призвести до економічної кризи у 2026 році. Про це пише The Washington Post

Попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що Росія має перевагу у війні проти України, економісти кажуть, що позиція країни слабша, ніж будь-коли. Оскільки Кремль уже вичерпав значну частину своїх фінансових резервів і позикових ресурсів, які забезпечували його військові витрати, попереду на нього чекають ще серйозніші виклики. Це, своєю чергою, загрожує банківською кризою вже у 2026 році, навіть якщо російський диктатор Володимир Путін наполягатиме на своїх вимогах у будь-яких мирних переговорах.

відео дня

Імовірність банківської кризи та дефолту дедалі більше зростає, зазначають експерти. Один із неназваних російських чиновників підтвердив виданню, що ці ризики реальні, попередивши при цьому про подальшу ескалацію конфлікту.

У жовтні Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти провідних російських нафтових компаній Роснефть і Лукойл. Це створило додатковий тиск на бюджет країни та енергетичний сектор. У статті наводяться слова експерта з Центру російських та євразійських досліджень Гарвардського університету Крейга Кеннеді, який наголосив, що криза в нафтогазовій галузі посилюється, а останні санкції лише прискорять цей процес.

Водночас, незважаючи на зростаючі фінансові труднощі, більшість представників російської еліти не очікують масштабних соціальних протестів або серйозного впливу економічної ситуації на політику Кремля. Однак навіть експерти, близькі до російської влади, визнають, що 2026 рік може стати для країни одним із найскладніших з економічної точки зору за час війни.

У Росії почали публічно говорити про економічні проблеми

Главред писав, що російський економіст Олег Сухарєв у прямому ефірі відверто заявив, що економіка Росії "за півкроку від рецесії", тобто значного спаду. Він стверджує, що за останній рік окремі галузі в країні втратили від 10 до 20% виробництва. Особливо складна ситуація в металургії, сільськогосподарському секторі та машинобудуванні.

Сухарєв попередив, що 2026 року ситуація для росіян погіршиться, адже "бюджет країни вже нічого витягнути не може".

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, запас міцності економіки РФ закінчиться або в цьому, або протягом наступного року.

Напередодні економічний експерт Тарас Загородній попередив, що у 2026 році населення Росії відчує відкат до часів Радянського Союзу, адже країна може перейти на карткову систему.

Раніше стало відомо, що незважаючи на те, що Путін розповідає, нібито з економікою РФ все добре, реальна картина в країні суттєво відрізняється. Економічний сектор колапсує настільки, що все погано вже навіть у ВПК.

Більше новин:

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні інфляція Володимир Путін The Washington Post економіка Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Київ та інші області України, є жертви та поранені: усі наслідки

РФ атакувала Київ та інші області України, є жертви та поранені: усі наслідки

09:18Україна
Доповіді генералів переконують Путіна, що він скоро виграє війну - FT

Доповіді генералів переконують Путіна, що він скоро виграє війну - FT

08:15Світ
РФ б'є по енергетиці, в Україні запроваджено екстрені відключення світла: деталі

РФ б'є по енергетиці, в Україні запроваджено екстрені відключення світла: деталі

07:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

Китайський гороскоп на сьогодні 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Останні новини

09:35

Відома акторка поставила на місце Ксенію Мішину - деталі

09:31

Відключення світла в Україні - графіки на 23 грудня (оновлюється)

09:20

Путін веде Росію до фінансового краху і дефолту - The Washington Post

09:19

Пошук шляхів завершення війни зайшов у глухий кутПогляд

09:18

РФ атакувала Київ та інші області України, є загиблий та поранені: усі наслідкиФото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:03

Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Доповіді генералів переконують Путіна, що він скоро виграє війну - FT

07:55

Іглесіас і Курнікова стали батьками вчетверте і показали фото

07:50

РФ б'є по енергетиці, в Україні запроваджено екстрені відключення світла: деталі

Реклама
07:34

Дрони атакували Будьонівськ у РФ: на заводі "Ставролен" - потужна пожежаВідео

06:33

Україну атакують дрони і ракети, "червона" майже вся країна: де загроза "прильотів"

06:10

Як Росія затягує переговори, а Трампу нічим відповідатиПогляд

06:00

Більше, ніж просто десерт: справжній шедевр на новорічний стілВідео

05:55

"Поставив перед фактом": Федінчик розкрив переломний момент стосунків із Денисенком

05:14

Як зрозуміти, що собака втомився від гостей: сигнали, які не можна ігнорувати

04:24

Як зняти гель-лак в домашніх умовах: перевірений метод

04:00

Чи можна пробурити Землю наскрізь: учені вразили несподіваною відповіддю

03:36

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

03:05

Салат-сенсація з трьох інгредієнтів: на Новий рік зникне зі столу за хвилину

02:49

РФ підняла "ТУшки" та вивела носії "Калібрів" у море: коли очікувати пукс ракет

Реклама
02:10

Навіщо потрібно насипати соду на матрац: хитрий трюк від господинь

02:09

Не лише логістика: чому Кремль насправді так рветься захопити Куп’янськ

01:30

Горе в родині Джорджа Клуні: актор прокоментував жахливу втрату

01:12

Зміни в мобілізації: МОУ готує оновлення медичних вимог, що відомо

22 грудня, понеділок
23:44

Як виростити "доларове дерево" з листка: домашній метод, який працюєВідео

23:28

Американці воювали проти РФ: на фронті загинули двоє добровольців зі США

22:27

"Я випала": KOLA вперше розповіла про свого партнера на "Танцях з зірками"

22:22

Дідусева гордість: Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісне фото з донькою та онукою

22:16

Не Будапешт і не Мінськ: Зеленський окреслив головні гарантії безпеки України

22:15

Популярний банк закриває всі рахунки українців: останній термін зняття грошей

21:50

Літаки споряджені ракетами: існує висока загроза масованого удару по Україні

21:24

Прорив РФ на Сумщині: Зеленський назвав, скільки бійців ЗСУ потрапили в полон

21:22

Київ та область 23 грудня: графіки вимкнення світла та обсяги обмеженьФото

21:04

"Втрьох": Аліна Гросу зробила зізнання після чуток про вагітність

20:52

Прослужать значно довше: як уникнути швидкого зносу зимових шин

20:39

Раптова атака 7-бальної бурі: коли закінчиться геомагнітний шторм

20:28

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

20:27

Революція в опаленні: один простий крок розігріє радіатори в рази швидшеВідео

20:04

Чи може булавка насправді захистити від порчі: мольфар здивував простим ритуаломВідео

20:03

Бачили лише щасливчики: які рідкісні явища фіксують тільки взимку

Реклама
19:37

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила несподівану заяву про весілля

19:32

У Криму ліквідували ватажка "Еспаньоли", який воював в Україні: деталі розстрілу

19:15

Сильне похолодання зі снігом накриє Україну: потужний мороз буде навіть вдень

19:10

Міф про вічного Єрмака: звідки виникла нова історіяПогляд

19:08

Без сухого шампуню: як освіжити немите волосся за п'ять хвилин

18:58

Шапаренко привернув увагу Європи: названо клуб і сума можливого трансферу

18:29

50 років незаконного шлюбу: ЗМІ розкрили головну таємницю патріарха КирилаВідео

18:29

Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

18:10

Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

18:10

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти