Путін веде Росію до фінансового краху і дефолту - The Washington Post

Імовірність банківської кризи і дефолту в РФ дедалі більше зростає, зазначають експерти.

2026 рік може стати для РФ одним із найскладніших / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Кремль вичерпав частину своїх фінансових резервів і позикових ресурсів

2026 рік може стати для РФ одним із найскладніших з економічної точки зору

Росія перебуває зараз у найслабшій економічній позиції за останній час, стверджують економісти. Причиною цього стала значна витрата грошових резервів і запозичень, які використовувалися для фінансування військових витрат. Додатково проблеми країні-агресору створюють і нові санкції, які зачіпають її нафтовий сектор, що може призвести до економічної кризи у 2026 році. Про це пише The Washington Post

Попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що Росія має перевагу у війні проти України, економісти кажуть, що позиція країни слабша, ніж будь-коли. Оскільки Кремль уже вичерпав значну частину своїх фінансових резервів і позикових ресурсів, які забезпечували його військові витрати, попереду на нього чекають ще серйозніші виклики. Це, своєю чергою, загрожує банківською кризою вже у 2026 році, навіть якщо російський диктатор Володимир Путін наполягатиме на своїх вимогах у будь-яких мирних переговорах.

Імовірність банківської кризи та дефолту дедалі більше зростає, зазначають експерти. Один із неназваних російських чиновників підтвердив виданню, що ці ризики реальні, попередивши при цьому про подальшу ескалацію конфлікту.

У жовтні Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти провідних російських нафтових компаній Роснефть і Лукойл. Це створило додатковий тиск на бюджет країни та енергетичний сектор. У статті наводяться слова експерта з Центру російських та євразійських досліджень Гарвардського університету Крейга Кеннеді, який наголосив, що криза в нафтогазовій галузі посилюється, а останні санкції лише прискорять цей процес.

Водночас, незважаючи на зростаючі фінансові труднощі, більшість представників російської еліти не очікують масштабних соціальних протестів або серйозного впливу економічної ситуації на політику Кремля. Однак навіть експерти, близькі до російської влади, визнають, що 2026 рік може стати для країни одним із найскладніших з економічної точки зору за час війни.

У Росії почали публічно говорити про економічні проблеми

Главред писав, що російський економіст Олег Сухарєв у прямому ефірі відверто заявив, що економіка Росії "за півкроку від рецесії", тобто значного спаду. Він стверджує, що за останній рік окремі галузі в країні втратили від 10 до 20% виробництва. Особливо складна ситуація в металургії, сільськогосподарському секторі та машинобудуванні.

Сухарєв попередив, що 2026 року ситуація для росіян погіршиться, адже "бюджет країни вже нічого витягнути не може".

Нагадаємо, Главред писав, що на думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, запас міцності економіки РФ закінчиться або в цьому, або протягом наступного року.

Напередодні економічний експерт Тарас Загородній попередив, що у 2026 році населення Росії відчує відкат до часів Радянського Союзу, адже країна може перейти на карткову систему.

Раніше стало відомо, що незважаючи на те, що Путін розповідає, нібито з економікою РФ все добре, реальна картина в країні суттєво відрізняється. Економічний сектор колапсує настільки, що все погано вже навіть у ВПК.

Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

