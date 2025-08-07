Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і Зеленським

Переговори можуть відбутися наступного тижня або впродовж двох тижнів.

Трамп, Путін, Зеленський незабаром проведуть тристоронні переговвори - ЗМІ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Коротко:

Трамп анонсував переговори з Путіним і Зеленським

Президент США закликав свою команду діяти швидко

Перемовини можуть відбутися в Катарі або Швейцарії

Президент США Дональд Трамп заявив, що існує "дуже хороша перспектива" проведення незабаром зустрічі на вищому рівні з Росією, яка може призвести до припинення війни в Україні.

"Сьогодні у нас відбулися дуже хороші переговори з президентом Путіним, і є велика ймовірність, що ми можемо завершити шлях, завершити цю дорогу. Цей шлях був довгим і залишається довгим, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро", - сказав Трамп в Овальному кабінеті, передає CNN.

За даними кореспондента Fox News Пітера Дусі, під час переговорів зі спецпосланцем Стівеном Віткоффом у Москві глава Кремля сам висловив бажання зустрітися з Трампом.

Сам Трамп заявив, що між двома Путіним і Вітокоффом не було жодного "прориву", і відмовився коментувати терміни укладення угоди.

"Я і раніше був розчарований цим", - сказав глава Білого дому.

Тристороння зустріч Трампа, Путіна і Зеленського

CNN зазначає, що після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним. Після цього відбудуться тристоронні переговори з російським лідером і президентом України Володимиром Зеленським. Джерело в уряді ЄС підтвердило зміст розмови.

За словами двох чиновників Білого дому, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей.

Хоча зазвичай планування президентських поїздок і важливих зустрічей із двома світовими лідерами вимагає часу, Трамп закликав свою команду діяти швидко.

За даними Білого дому, місце проведення поки що не визначено, але обговорюють кілька варіантів. Серед можливих варіантів розглядають Катар або Швейцарію, повідомили в Fox News.

Переговори можуть відбутися вже наступного тижня або впродовж наступних двох тижнів.

Зустріч все ще може бути перенесена або скасована.

Розмова Трампа із Зеленським і можливість зустрічі з Путіним - головне

Як повідомляв Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. За даними Reuters, ініціатором цього візиту виступив Кремль, оскільки зацікавлений в уникненні введення нових жорстких санкцій, якими президент США пригрозив Росії.

Президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп розповів, що 6 серпня спеціальний посланник США Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч із Володимиром Путіним, під час якої було досягнуто значного прогресу. Президент США також поінформував європейських союзників про перебіг переговорів.

Крім того, президент США планує провести особисту зустріч із російським лідером Володимиром Путіним уже наступного тижня, повідомляє The New York Times. Після цієї зустрічі Трамп має намір організувати тристоронні переговори за участю Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з главою РФ Путіним залежить від прогресу в мирних переговорах щодо України.

Як довго РФ здатна продовжувати війну в разі запровадження санкцій

Голова Комітету економістів України Андрій Новак оцінив можливості РФ фінансувати продовження війни в Україні в тому разі, якщо країна-агресор втратить частину своїх доходів від продажу енергоресурсів.

"Доходи від продажу енергоресурсів - це третина доходів бюджету РФ і половина її експортних доходів", - сказав Новак Главреду.

За його словами, у РФ досі є два потенційних джерела для фінансування війни на сьогоднішньому рівні:

запуск друкарського верстата, тобто друк рубля;

вклади росіян, фізичних і юридичних осіб, у російських банках.

"Це, звісно, призведе до ще більшого знецінення рубля і високих темпів інфляції, але для Путіна і російського керівництва це не має жодного значення", - зазначив економіст.

Що стосується вкладів російського населення, то вони можуть бути в різних формах вилучені.

"Утім, дія обох варіантів обмежена в часі, тому, якщо Росія запустить ці механізми, вона тільки прискорить своє економічне падіння, яке неминуче потягне за собою політичне падіння режиму і розвал", - вважає Новак.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

