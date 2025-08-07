Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і Зеленським

Анна Ярославська
7 серпня 2025, 06:56оновлено 7 серпня, 07:28
380
Переговори можуть відбутися наступного тижня або впродовж двох тижнів.
Трамп, Путин, Зеленский
Трамп, Путін, Зеленський незабаром проведуть тристоронні переговвори - ЗМІ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Коротко:

  • Трамп анонсував переговори з Путіним і Зеленським
  • Президент США закликав свою команду діяти швидко
  • Перемовини можуть відбутися в Катарі або Швейцарії

Президент США Дональд Трамп заявив, що існує "дуже хороша перспектива" проведення незабаром зустрічі на вищому рівні з Росією, яка може призвести до припинення війни в Україні.

"Сьогодні у нас відбулися дуже хороші переговори з президентом Путіним, і є велика ймовірність, що ми можемо завершити шлях, завершити цю дорогу. Цей шлях був довгим і залишається довгим, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро", - сказав Трамп в Овальному кабінеті, передає CNN.

відео дня

За даними кореспондента Fox News Пітера Дусі, під час переговорів зі спецпосланцем Стівеном Віткоффом у Москві глава Кремля сам висловив бажання зустрітися з Трампом.

Сам Трамп заявив, що між двома Путіним і Вітокоффом не було жодного "прориву", і відмовився коментувати терміни укладення угоди.

"Я і раніше був розчарований цим", - сказав глава Білого дому.

Дивіться відео - Трамп анонсував зустріч із Путіним:

Скриншот

Тристороння зустріч Трампа, Путіна і Зеленського

CNN зазначає, що після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним. Після цього відбудуться тристоронні переговори з російським лідером і президентом України Володимиром Зеленським. Джерело в уряді ЄС підтвердило зміст розмови.

За словами двох чиновників Білого дому, помічники Трампа негайно приступили до планування цих зустрічей.

Хоча зазвичай планування президентських поїздок і важливих зустрічей із двома світовими лідерами вимагає часу, Трамп закликав свою команду діяти швидко.

За даними Білого дому, місце проведення поки що не визначено, але обговорюють кілька варіантів. Серед можливих варіантів розглядають Катар або Швейцарію, повідомили в Fox News.

Переговори можуть відбутися вже наступного тижня або впродовж наступних двох тижнів.

Зустріч все ще може бути перенесена або скасована.

Дивіться відео - Старший кореспондент Fox News у Білому домі Пітер Дусі розповів новини про зустріч Трампа з Путіним:

Скриншот

Розмова Трампа із Зеленським і можливість зустрічі з Путіним - головне

Як повідомляв Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. За даними Reuters, ініціатором цього візиту виступив Кремль, оскільки зацікавлений в уникненні введення нових жорстких санкцій, якими президент США пригрозив Росії.

Президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп розповів, що 6 серпня спеціальний посланник США Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч із Володимиром Путіним, під час якої було досягнуто значного прогресу. Президент США також поінформував європейських союзників про перебіг переговорів.

Крім того, президент США планує провести особисту зустріч із російським лідером Володимиром Путіним уже наступного тижня, повідомляє The New York Times. Після цієї зустрічі Трамп має намір організувати тристоронні переговори за участю Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з главою РФ Путіним залежить від прогресу в мирних переговорах щодо України.

Як довго РФ здатна продовжувати війну в разі запровадження санкцій

Голова Комітету економістів України Андрій Новак оцінив можливості РФ фінансувати продовження війни в Україні в тому разі, якщо країна-агресор втратить частину своїх доходів від продажу енергоресурсів.

"Доходи від продажу енергоресурсів - це третина доходів бюджету РФ і половина її експортних доходів", - сказав Новак Главреду.

За його словами, у РФ досі є два потенційних джерела для фінансування війни на сьогоднішньому рівні:

  • запуск друкарського верстата, тобто друк рубля;
  • вклади росіян, фізичних і юридичних осіб, у російських банках.

"Це, звісно, призведе до ще більшого знецінення рубля і високих темпів інфляції, але для Путіна і російського керівництва це не має жодного значення", - зазначив економіст.

Що стосується вкладів російського населення, то вони можуть бути в різних формах вилучені.

"Утім, дія обох варіантів обмежена в часі, тому, якщо Росія запустить ці механізми, вона тільки прискорить своє економічне падіння, яке неминуче потягне за собою політичне падіння режиму і розвал", - вважає Новак.

Інші новини:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

07:52Війна
Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і Зеленським

Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і Зеленським

06:56Війна
"Багато що має статися": Рубіо назвав головну умову для зустрічі Трампа з Путіним

"Багато що має статися": Рубіо назвав головну умову для зустрічі Трампа з Путіним

01:39Політика
Реклама

Популярне

Більше
В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 7 серпня: Бикам - зрив планів, Кроликам - виснаження

Китайський гороскоп на завтра 7 серпня: Бикам - зрив планів, Кроликам - виснаження

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і спецпосланця Трампа: перші подробиці

У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і спецпосланця Трампа: перші подробиці

Останні новини

08:10

Секретна дочка Путіна: що про неї відомо

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:52

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

06:56

Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і ЗеленськимВідео

06:10

Що робить Трамп з Путіним через війну в УкраїніПогляд

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

04:52

Ляпас від США: економіст оцінив, які країни можуть відмовитись від нафти Росії

04:30

Україну атакував новий коронавірус-мутант: головні ознаки штаму Stratus

Реклама
04:00

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

03:04

86-річний Френсіса Форда Копполу госпіталізовано - що сталося з режисером

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з доставщиком піци за 17 секунд

02:30

США обирають між тиском і угодою: чи запровадить Трамп санкції проти КитаюВідео

02:11

"Венздей" Дженна Ортега звернулася до українців - що сталосяВідео

01:39

"Багато що має статися": Рубіо назвав головну умову для зустрічі Трампа з Путіним

00:57

Його заповіт читав Зеленський: на фронті загинув молодий військовий Максим Нагорний

00:16

Динамо програє Пафосу: реакція Шовковського на незабитий гол Ваната розірвала мережуВідео

06 серпня, середа
23:56

Зіштовхнув дитину зі сцени: путініст Лепс розлютився і зірвався на підліткаВідео

23:45

"Я розчарований": Ектор Хіменес-Браво зізнався, чому не хоче ставати батьком

22:57

Маловідомий знак може спустошити гаманець: що треба знати українським водіямВідео

Реклама
22:47

"Троянський кінь" Путіна: як "повітряне перемир'я" може стати капканом для України

22:40

Трамп готує особисту зустріч із Путіним: ЗМІ розкрили цілі цієї зустрічі

22:30

Притягнете до себе біду і проблеми зі здоров'ям: що не можна робити 7 серпня

21:08

Штурму Покровська може й не бути: ЗСУ розгадали хитрий план ворога

21:04

Знають одиниці: чи справді нічна зарядка "вбиває" телефонВідео

20:40

"Має бути чесне завершення": Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

20:22

Дві рослини, з якими потрібно зберігати часник - не засохне до весни

20:21

Змінили ім’я та зробили святою: названо київську княгиню, яку вкрали росіяниВідео

20:20

"Досягнуто значного прогресу": Трамп розкрив результати зустрічі Віткоффа з Путіним

20:18

Що спільного між Лисенком і Шопеном: маловідомі факти про батька української музикиВідео

19:40

Температура повітря почне падати: де "вріже" +8 градусів

19:36

Трамп зателефонував Зеленському після зустрічі його спецпосланця з Путіним - ЗМІ

19:32

Мита Трампа у 25%: Індія по гарячих слідах уклала нову угоду з Росією

19:13

Не "Артемсіллю" єдиною: де в Україні видобувають сіль і чи вистачає її

19:10

Чому Віткофф так Україну не любить?Погляд

19:04

Усе, що потрібно, є вдома: городниця поділилася дієвими лайфхаками проти слимаківВідео

18:50

Красивий, але дуже небезпечний: в Україні живе павук, якого краще оминатиВідео

18:36

"Я не перебільшую": військовий упевнений, що мільйони іноземців хочуть воювати за Україну

18:25

Удар Трампа за купівлю нафти у Путіна: в Індії зробили різку заяву

17:56

"Де ж власне Путін": Кислиця натякнув, що з посланцем Трампа зустрівся двійник

Реклама
17:56

Трамп покарав Індію за нафту від Путіна: кому наступному загрожує удар

17:44

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

17:40

Врятувати пересолену страву можливо: який продукт потрібно додатиВідео

17:25

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секретВідео

17:20

Трамп вдарив по Індії митами відразу після зустрічі Віткоффа з Путіним

17:02

"Не так просто": Оксана Білозір розкрила деталі особистого життя після розлучення

17:01

Багата білкова вечеря "без напрягу": рецепт дуже смачної запеченої скумбрії

16:50

Помилка вдарить по гаманцю: чому не можна мити фари в авто звичайною водоюВідео

16:49

Сезонний фрукт в Україні б'є рекорди - ціни летять вниз п'ятий тиждень поспіль

16:46

Візит Віткоффа до Москви: у Зеленського розкрили плани Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти