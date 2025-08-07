"Багато що має статися": Рубіо назвав головну умову для зустрічі Трампа з Путіним

Марко Рубіо пояснює, від чого залежить зустріч Трампа і Путіна та які кроки треба зробити для миру в Україні.

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Держсекретар Марко Рубіо прогнозує подальші переговори і потенційний телефонний дзвінок між Трампом і Путіним найближчими днями / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, kremlin.ru

Коротко:

Зустріч Трампа з Путіним відбудеться, якщо буде прогрес у переговорах щодо України

Трамп може зустрітися з Путіним та Зеленським у недалекому майбутньому

Телефонна розмова між лідерами США та РФ можлива, але не запланована

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним залежить від прогресу у мирних переговорах щодо України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в коментарі для Sky News та Fox News.

За його словами, зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з Путіним "була продуктивною", але робота над досягненням угоди має продовжуватися. Трамп вже ознайомив кількох європейських лідерів із результатами цих переговорів. відео дня

"Ми також будемо проводити переговори з нашими європейськими союзниками та українцями протягом наступних кількох днів, щоб побачити, якого прогресу ми можемо досягти з цього боку. І тоді, сподіваємося, якщо все й надалі розвиватиметься, дуже скоро з'явиться можливість для президента зустрітися і з Путіним, і з Зеленським у якийсь момент, сподіваюся, у недалекому майбутньому", — сказав Рубіо.

Можлива телефонна розмова Трампа і Путіна

Він не виключив, що Трамп і Путін можуть провести телефонну розмову найближчими днями, хоча наразі таких планів немає.

"Багато що має статися, перш ніж зустріч лідерів зможе відбутися. Проте, на мою думку, потрібно, щоб саме Трамп прийшов і уклав угоду про припинення війни. Тому ми ще повинні наблизитися достатньо до цієї точки, щоб така зустріч була продуктивною і вартою того, щоб її проводити. Сьогодні був хороший день, але попереду у нас багато роботи. Ще є багато перешкод, які потрібно подолати, і ми сподіваємося зробити це протягом наступних кількох днів і годин. Можливо, тижнів", — додав держсекретар.

Рубіо про складність поступок у мирних переговорах

Марко Рубіо підкреслив, що для досягнення миру необхідно зробити суттєвий прогрес за низкою ключових параметрів, які визначать, як саме завершиться війна. За його словами, це дозволить перейти до тимчасового режиму припинення вогню, що стане часом для остаточного погодження умов завершення конфлікту.

"Потрібно пройти довгий шлях у розумінні того, як закінчити війну", — додав Рубіо.

Він наголосив, що одним із найважливіших аспектів будь-якої мирної угоди будуть територіальні питання, зокрема в контексті російсько-української війни. Рубіо нагадав, що Росія у 2014 році анексувала Крим та захопила низку інших територій, де досягла певних успіхів. Проте після укладення угоди обом сторонам доведеться робити поступки.

При цьому держсекретар визнає, що такі поступки будуть непростими і їх доведеться переконливо пояснювати своїм громадянам. "Кожного разу, коли укладається угода, потрібні поступки як від росіян, так і від українців. Це складно, особливо коли йдеться про війну і людські втрати. Українці вже заплатили величезну ціну, і це ж стосується росіян. Але саме українці понесли значні втрати. Ці поступки нелегкі, і їх ще доведеться "продати" суспільству", — підсумував Рубіо.

Зміна стратегії США щодо Росії

Голова Комітету економістів України Андрій Новак, зазначає, що терпіння президента США Дональда Трампа у відносинах із Росією вичерпалося через тривалі безрезультатні переговори та загострення бойових дій.

За його словами, спочатку Трамп намагався врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом, однак "чаша терпіння наповнилася до країв і вийшла з берегів". Ця зміна стала наслідком порад його адміністрації, республіканської партії, а також критики з боку західних медіа і союзників по НАТО.

Новак підкреслює, що такі дії свідчать про зміну стратегії США — від дипломатії до посилення економічного тиску, щоб примусити Росію та її партнерів переглянути свою політику. За його оцінкою, це свідомий крок, що демонструє рішучість Америки у підтримці міжнародного порядку та захисті своїх інтересів.

Розмова Трампа з Зеленським та можливість зустрічі з Путіним - головне

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп розповів, що спеціальний посланець США Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з Володимиром Путіним, під час якої було досягнуто значного прогресу. Президент США також поінформував європейських союзників про хід перемовин.

Крім того, президент США планує провести особисту зустріч із російським лідером Володимиром Путіним уже наступного тижня, повідомляє The New York Times. Після цієї зустрічі Трамп має намір організувати тристоронні переговори за участю Путіна та президента України Володимира Зеленського.

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Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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