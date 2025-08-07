Ляпас від США: економіст оцінив, які країни можуть відмовитись від нафти Росії

Що сказав Новак:
- США можуть змусити деякі країни відмовитися від російської нафти
- Китай добровільно не прийме рішення на користь США
США оголосили про введення мит для країн, що закуповують російську нафту. Це може спровокувати деякі держави відмовитись від торгівлі з країною-агресоркою Росією.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, таке рішення буде залежати від сили кожної окремої країни.
"Китай навряд чи добровільно відмовиться від російської нафти, тому що, якщо він так зробить, він таким чином продемонструє свою політичну та економічну слабкість. А Китай сьогодні – це друга економіка світу після США та одна з найтехнологічніших країн світу", - наголосив економіст.
Однак дрібніші країни, які досі купують у Росії нафту, можуть відмовитися від цього, аби уникнути санкцій з боку США.
Нагадаємо, Главред писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не лише впроваджує мито на товари з Індії в розмірі 25%, а й зближується з Пакистаном на тлі закупівель Нью-Делі російської нафти.
Згодом американський президент підписав указ про введення додаткового мита на товари з Індії. Це сталося одразу після того, як завершилася зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.
Раніше повідомлялося, що Туреччина - третій найбільший покупець нафти у країни-окупанта Росії. Саме Анкара може потрапити під новий санкційний удар США.
