Доповіді генералів переконують Путіна, що він скоро виграє війну - FT

Віталій Кірсанов
23 грудня 2025, 08:15
Неадекватні дані про ситуацію на фронті, які надходять до Кремля, призводять до того, що Путін продовжує війну.
Путін вірить, що може здобути
Путін вірить, що може здобути "повну перемогу у війні" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin

  • Силовики в доповідях Путіну регулярно завищують кількість жертв ЗСУ
  • Путін вірить, що може здобути "повну перемогу у війні"

Доповіді російських генералів про війну проти України, які прикрашають реальність, формують у російського диктатора Володимира Путіна впевненість, що ситуація на полі бою розвивається на користь Кремля. Про це повідомляє британське видання Financial Times.

Неадекватні дані про ситуацію на фронті, що надходять до Кремля, призводять до того, що Путін продовжує війну, незважаючи на вигідні мирні умови, які йому пропонують у Сполучених Штатах, пише видання.

Співрозмовники Financial Times розповіли, що і російські військові, і російські силовики в доповідях Путіну регулярно завищують кількість жертв ЗСУ, підкреслюють "ресурсні переваги" Росії над Україною і "применшують тактичні невдачі" окупаційної армії.

Такі зведення викликають у глави Кремля віру в те, що РФ може здобути "повну перемогу у війні", хоча Путіну так само регулярно його довірені особи пояснюють, як війна гальмує економіку РФ, зазначає ЗМІ.

Медіа пише про хвилю дезінформації, яку поширює Росія про фронт, і це бачать як експерти, так і Зеленський, який говорив, що "від росіян виходить багато дезінформації"

Головний дезінформатор Путіна

Головною фігурою, відповідальною за інформування Путіна про війну, є Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії і головний командувач вторгненням. У міру того як війна затягувалася, він і тодішній міністр оборони Сергій Шойгу стали об'єктом гніву з боку радикальних прихильників війни, які звинувачували їх у тому, що вони приховували від Путіна реальність і покладалися на тактику "м'ясорубки", яка призвела до великих жертв.

"Розрив між тріумфалістськими повідомленнями, включно з неодноразовими заявами про захоплення одних і тих самих населених пунктів, і реальністю на місцях допомагає пояснити, чому Росія продовжує просуватися вперед із величезними жертвами замість того, щоб отримувати вигоди, пропоновані угодами про припинення вогню", - ідеться в повідомленні.

Водночас Путін спробував впоратися із суспільним невдоволенням, замінивши Шойгу на посаді міністра оборони у 2024 році. Герасимов, однак, залишився на своїй посаді і, схоже, зміцнив свої позиції.

"Герасимов забезпечує передбачуваність, навіть якщо ціна його збереження - надзвичайно високі втрати на місцях і повільні успіхи. Герасимова слід залишати на посаді, коли внутрішня політика і питання стабільності важливіші за ризиковані, але потенційно вирішальні операції", - сказала Дара Массіко, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Путін при цьому, схоже, дійшов висновку, що ці життя - ціна, яку варто заплатити за його цілі в Україні.

"Він збільшив терміни досягнення своєї кінцевої мети - підпорядкування України Росії політичними або військовими засобами. Він упевнений, що вони це зроблять... Втрати, необхідні для взяття решти Донецької області, - а вони будуть дуже високими, - схоже, його не надто турбують", - каже Дара Массіко.

Чи можливе припинення бойових дій

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що нинішній "мирний план" - це чергові Мінські домовленості.

За його словами, перспективи припинення бойових дій у 2026 році немає.

"Бойові дії не зупиняться. Ніколи. Може зменшитися інтенсивність бойових дій, але це не скасовує і не змінює основне завдання Росії - захоплення наших територій", - підкреслив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що заяви російського президента Володимира Путіна про намір продовжувати війну і окупацію українських територій не є новими для Києва. Україна завжди вважала, що господар Кремля не бажає закінчувати війну.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також заявив, що російське керівництво налаштоване продовжувати війну в Україні наступного року. Воно взагалі не демонструє жодного бажання завершувати війну.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що припинення війни в Україні залежить значною мірою від позиції США і безпосередньо американського лідера Дональда Трампа.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії The Financial Times Путін новини Валерій Герасимов
18:29

Зеленський попередив українців про масований удар та назвав дату можливої атаки

18:10

Прорив чи підготовка до наступу: у ЗСУ пояснили, що задумав ворог на Сумщині

18:10

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

