Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

Даяна Швець
7 серпня 2025, 14:58
Джерела видання повідомляють, що Трампівська адміністрація зробила Кремлю надзвичайно вигідну пропозицію.
Що означає новий план Трампа щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Про що йде мова:

  • Зустріч Віткоффа з Путіним змінила хід подій
  • Трамп запропонував Росії компроміс
  • США пропонують перемир’я без гарантій щодо НАТО

Зустріч, що відбулася у середу між спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Володимиром Путіним, ймовірно, стала підсумком нинішнього курсу Дональда Трампа щодо Росії. Як пише видання Onet, головною темою розмови стала ідея перемир’я, запропонованого Москві від імені США після попереднього узгодження з європейськими партнерами.

Радник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що Сполучені Штати та Росія домовилися про організацію особистої зустрічі Володимира Путіна й Дональда Трампа у найближчі дні.

"Можлива відмова Москви від цієї пропозиції означатиме, що навіть найприхильніші до неї політики змушені будуть відмовитися від ілюзій щодо компромісної угоди з Росією", - пише видання.

Також Ушаков заявив, що США висунули пропозицію щодо України, яку Росія вважає прийнятною.

"Була пропозиція з боку американців, яка нам видається цілком прийнятною", - сказав Ушаков.

Що США запропонували Росії для встановлення миру в Україні

Суть американської ініціативи полягає в наступному:

  • встановлення перемир’я в Україні (але не повноцінного миру);
  • фактичне замороження питання про окуповані території — пропонується відкласти вирішення цього питання на 49 або 99 років;
  • поступове скасування основних санкцій проти РФ і потенційне повернення до енергетичного партнерства, включаючи імпорт нафти й газу з Росії.

Важливо вказати, що пропозиція не містить пунктів, на яких Кремль наполягав найбільше:

  • гарантій щодо нерозширення НАТО;
  • припинення військової підтримки України.

За даними джерел, саме останній пункт, попри все, Росія потенційно готова прийняти.

Ядерна риторика Вашингтона і Москви, як тиск одне на одного

На цей момент невідомо, чи Кремль погодиться на ці умови. За повідомленнями Onet, ще кілька днів тому ймовірність позитивної відповіді була значно вищою.

Журналісти звертають увагу також і на загострення ситуації у відносинах між Москвою і Вашингтоном, зокрема, взаємна ескалація ядерної риторики.

"У разі укладення угоди, Трамп пішов би на значні поступки Росії, а Путін погодився б припинити війну, не досягнувши її цілей. Тому їм вигідно подавати це так, ніби вони пішли на угоду перед загрозою ядерних ударів між США та Росією. Таким чином, зростання напруги, всупереч логіці, свідчить про те, що угода ближче, ніж здається. Проблема полягає в тому, що останнім часом Москва знову могла посилити свою позицію", - йдеться в публікації.

Переговори про завершення війни - останні новини

Президенти США і Росії, Дональд Трамп і Володимир Путін, планують зустрітися найближчими днями. Наразі сторони активно працюють над організацією цієї зустрічі.

Водночас, за даними Politico, Кремль продовжує затягувати будь-які переговори про припинення вогню з Україною. І це відбувається попри погрози Дональда Трампа ввести жорсткі мита до 8 серпня.

Посол України в Анкарі, Наріман Джелял, вважає, що найкращим посередником для організації переговорів між президентами Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Володимиром Путіним є Туреччина.

Про джерело: Onet

Onet — це найбільший польськомовний інтернет-портал, який був заснований у 1996 році компанією Optimus (нині CD Projekt). З 2012 року він контролюється медіакомпанією Ringier Axel Springer Polska, яка володіє 100% акцій порталу. Onet є одним із найпопулярніших і найчастіше цитованих джерел інформації в Польщі, охоплюючи широкий спектр тем: від новин, спорту та бізнесу до культури, технологій та стилю життя, пише Вікіпедія.

перемир'я війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін санкції США санкції проти Росії новини України Юрій Ушаков війна Росії та України Стів Віткофф
