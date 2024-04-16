"Україна готова": Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання агресії РФ.
Як підкреслив він в інтерв'ю PBS, Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче, заявив Зеленський.
"Усі їхні розповіді, документи нашої розвідки, те, про що вони говорять, ми знаємо з нашої розвідки. У нас це зі США. Вони знають усе те ж саме. Отже, ми розуміємо, що він не готовий до жодних переговорів. Він не хоче. Йому це не цікаво. Для нього це не перемога. Йому потрібна перемога. І для нього перемога - це знищити Україну", - пояснив глава держави.відео дня
Водночас президент зазначив, що Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала".
Відповідаючи на запитання про те, чи не стануть умови переговорів згодом гіршими, ніж зараз, Зеленський відповів, що Росія в діалозі не зацікавлена.
Нагадаємо, що Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України. За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори. При цьому Шойгу пригрозив Лекорню, що відправлення французьких військ в Україну створить якісь "проблеми" для самої Франції.
У Франції відреагували на заяву Шойгу. У Франції спростували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною і Росією. У французькому уряді не підтвердили таку інформацію з боку Росії.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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