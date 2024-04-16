УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Україна готова": Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним

Олексій Тесля
16 квітня 2024, 12:41
Диктатору Володимиру Путіну потрібна перемога в Україні, переконаний Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський, українські військові, Володимир Путін
Володимир Зеленський оцінив ймовірність переговорів із Володимиром Путіним / скрін, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання агресії РФ.

Як підкреслив він в інтерв'ю PBS, Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче, заявив Зеленський.

"Усі їхні розповіді, документи нашої розвідки, те, про що вони говорять, ми знаємо з нашої розвідки. У нас це зі США. Вони знають усе те ж саме. Отже, ми розуміємо, що він не готовий до жодних переговорів. Він не хоче. Йому це не цікаво. Для нього це не перемога. Йому потрібна перемога. І для нього перемога - це знищити Україну", - пояснив глава держави.

відео дня

Водночас президент зазначив, що Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала".

Відповідаючи на запитання про те, чи не стануть умови переговорів згодом гіршими, ніж зараз, Зеленський відповів, що Росія в діалозі не зацікавлена.

Нагадаємо, що Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України. За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори. При цьому Шойгу пригрозив Лекорню, що відправлення французьких військ в Україну створить якісь "проблеми" для самої Франції.

У Франції відреагували на заяву Шойгу. У Франції спростували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною і Росією. У французькому уряді не підтвердили таку інформацію з боку Росії.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

У росіян серйозні проблеми: в ЗСУ оцінили просування на лівому березі Дніпра

У росіян серйозні проблеми: в ЗСУ оцінили просування на лівому березі Дніпра

15:21 Україна
"Дешевше купити Patriot": Боррель на пальцях пояснив важливість допомоги Україні

"Дешевше купити Patriot": Боррель на пальцях пояснив важливість допомоги Україні

14:52 Світ
"Поки не пізно": Зеленський різко відповів на пропозицію про поділ допомоги США

"Поки не пізно": Зеленський різко відповів на пропозицію про поділ допомоги США

13:44 Україна
Всі головні новини

Популярне

Буде катастрофічно важко : Буданов назвав терміни масштабного наступу РФ 4431

Буде "катастрофічно важко": Буданов назвав терміни масштабного наступу РФ

Таке й пити не захочеться: із чого насправді роблять розчинну каву 4178

Таке й пити не захочеться: із чого насправді роблять розчинну каву

Україна готова : Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним 4141

"Україна готова": Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним

ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі 3949

ЗСУ розгортаються на штурм біля Часового Яру: офіцер розкрив несподівані деталі

Останні новини

15:23

Попри обіцянки, Львів не отримав від Порошенка кошти на відновлення музею Шухевича - міськрада Львова

15:21

У росіян серйозні проблеми: в ЗСУ оцінили просування на лівому березі Дніпра

15:14

Видавило все: спекотна Кардаш'ян влізла в бікіні на два розміри менше

14:59

Догляд не потрібен, посуха не страшна: які рослини можна посадити на могиліВідео

14:52

"Дешевше купити Patriot": Боррель на пальцях пояснив важливість допомоги Україні

РФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло ПритулаРФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло Притула
14:49

Що потрібно з'їсти 17 квітня, щоб уберегти себе від хвороб - прикмети

14:34

"Зінченко в ЛЧ з "Арсеналом", а я на Сахаліні": у РФ футболіст-невдаха "наїхав" на українця

14:33

Помер популярний український письменник і публіцист

14:31

Як правильно розморозити оселедець: 3 найкращі способи, які збережуть користь і смак

Реклама
13:59

Тіна Кароль публічно звернулася до Алли ПугачовоїВідео

13:53

У київському "Оскарі" за ініціативи Київстар ТБ покажуть український мультсеріал: вхід вільний

13:44

"Поки не пізно": Зеленський різко відповів на пропозицію про поділ допомоги США

13:32

Тімур Мірошниченко роздягнувся на сцені "Ліги Сміху" і нарвався на бійкуВідео

13:28

"Ідіотські": молодуха старого Петросяна визвірилася на шанувальників

13:25

Анджеліна Джолі випадково показала своє нове татуювання

12:43

Скільки можна зберігати бензин у каністрі: як не угробити двигун авто

12:41

"Україна готова": Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним

12:39

Невизнана дочка Тома Круза стає справжньою красунею: свіжі фото

12:26

"Злякалась неймовірно": Анастасія Приходько потрапила в ДТП

12:08

СБУ уразила російську РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України – ЗМІ

Реклама
12:05

"Шансів перемогти не буде": Зеленський озвучив тривожний прогноз про війну

11:43

Загроза удару з флангів: у бій кидають резерви, ситуація на сході різко змінюється

11:29

Загроза для трьох областей України: у РФ створили нове угруповання військ

11:28

Є тільки один спосіб отримати гарантію, що війна не повториться – військовий ЗСУ

11:24

Кінець холодної війни: Софія Ротару з теплом звернулася до Алли Пугачової

11:23

Як пофарбувати яйця на Великдень у зелений колір: прості способи для допитливих

11:21

Перевзуватися не стану: пасія Началджіоглу розповіла, чому не переходитиме на українську мову

11:16

Шикарний салат Родзинка за копійки: неймовірно просто і бомбічний рецепт на ВеликденьВідео

11:02

"У нас залишилося нуль ракет": Зеленський сказав, чому РФ вдалося знищити Трипільську ТЕСВідео

10:40

Як не залишитися без субсидій 2024: українцям розкрили важливий механізм

10:34

Китайський гороскоп на завтра 17 квітня: Зміям - велика сварка, Драконам - важливе примирення

10:29

Чи є ризик затоплення Києва: Світан відповів на погрози РФ бити по Київській ГЕС

10:22

Сама злізе: як зняти стару фарбу з дерева в домашніх умовахВідео

10:16

Сі Цзіньпін на зустрічі з Шольцем зробив заяву про мир в Україні: що відомо

09:48

Коханка Вірастюка народила йому сина, поки законна дружина рятувала їхніх дітей від війни

09:42

Україні не світить заявка на членство в НАТО: експерт дав тривожний прогноз

09:28

"Щоб перекрити ганьбу": Коваленко назвав дату, коли РФ може влаштувати масований удар

09:22

Що буде, якщо щодня їсти сало: відповідь на нагальне запитанняВідео

09:21

Гороскоп на завтра 17 квітня: Близнюкам - приховані пастки, Ракам - заздрість колег

09:08

"США поводяться так, ніби не є наддержавою": Байден боїться ядерних погроз РФ - WSJ

Реклама
08:30

Церковне свято 17 квітня: що не можна робити на святого Симеона

08:16

РФ вночі вдарила дронами по 6 областях України: скільки вдалося збити

08:15

Тінь блекауту: куди далі битимуть росіяни і до чого готуватисяПогляд

07:45

Спікер Джонсон оприлюднив 4 плани допомоги США Україні, Ізраїлю й Тайваню: у чому суть

07:00

Окупанти намагаються захопити Часів Яр: в ISW розкрили, чи є успіхи в армії РФ

06:10

Росія не Іран: що потрібно знати Україні про напад на ІзраїльПогляд

05:30

Гороскоп на травень 2024 для Тельців: незабутні події та подарунки ВсесвітуВідео

04:00

"Підставили": Настя Каменських зганьбилася на червоній доріжці

03:30

Хто може стати донором іще одного Patriot для України: у ЗМІ перерахували країни

03:05

Про поломки можна забути: хитрий трюк очистить пральну машинку до блискуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти