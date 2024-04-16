"Україна готова": Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним

Диктатору Володимиру Путіну потрібна перемога в Україні, переконаний Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський оцінив ймовірність переговорів із Володимиром Путіним / скрін, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання агресії РФ.

Як підкреслив він в інтерв'ю PBS, Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче, заявив Зеленський.

"Усі їхні розповіді, документи нашої розвідки, те, про що вони говорять, ми знаємо з нашої розвідки. У нас це зі США. Вони знають усе те ж саме. Отже, ми розуміємо, що він не готовий до жодних переговорів. Він не хоче. Йому це не цікаво. Для нього це не перемога. Йому потрібна перемога. І для нього перемога - це знищити Україну", - пояснив глава держави. відео дня

Водночас президент зазначив, що Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала".

Відповідаючи на запитання про те, чи не стануть умови переговорів згодом гіршими, ніж зараз, Зеленський відповів, що Росія в діалозі не зацікавлена.

Нагадаємо, що Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України. За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори. При цьому Шойгу пригрозив Лекорню, що відправлення французьких військ в Україну створить якісь "проблеми" для самої Франції.

У Франції відреагували на заяву Шойгу. У Франції спростували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною і Росією. У французькому уряді не підтвердили таку інформацію з боку Росії.

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