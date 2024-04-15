Макрон хоче перемир'я у світі та Україні на час Олімпіади: до чого тут Китай

Емманюель Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для "олімпійського перемир’я".

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Макрон закликає до перемир'я / колаж: Главред, фото: УНІАН, 18 окрема бригада армійської авіації

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що надієтьсядомовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор. Він розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Президент Франції у великому інтерв’ю RMC і BFMTV розповів про майбутні Олімпійські ігри, які приймає Франція. Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для "олімпійського перемир’я", уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.

Макрон наголосив, що хоче для цього залучити багатьох партнерів.

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"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", - сказав Емманюель Макрон.

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

Нагадаємо, що президент Франції переконаний, що РФ влаштує саботаж Олімпіади-2024. Еммануель Макрон упевнений, що Росія намагатиметься перешкодити проведенню Літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Росіяни накинулися на свою спортсменку за зухвалі слова про участь в ОІ. Світлана Хоркіна заявила, що навіть, якщо російських гімнастів не допустять до Олімпіаді-2024 у Парижі, її країна "все одно залишиться в топі" цього виду спорту.

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