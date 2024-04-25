"Шукайте миру": Папа Римський закликав Україну до переговорів із РФ

Понтифік сказав, як він зі свого боку може посприяти миру.

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Папа Римський знову закликав до мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі воєн в Україні та в секторі Газа. За словами понтифіка, "мир шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".

"Будь ласка. Усі країни, що перебувають у стані війни, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру", - сказав Папа Римський в інтерв'ю CBS News.

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Понтифік наголосив, що в нескінченній війні можуть допомогти переговори і закликав сторони до діалогу.

Папа Римський додав, що щодня телефонує парафіянам у Газі та слухає розповіді про їхні переживання, і повідомив, що думає про війну в Україні, руйнівні наслідки та страждання українських дітей.

"Ці діти не вміють посміхатися. Я їм щось кажу, але вони розучилися посміхатися. І це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно", - сказав понтифік.

На запитання, чи може він допомогти в переговорах про мир, він відповів: "Я можу молитися" і додав: "Я можу. Я багато молюся".

Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

Заяви Папи Римського про війну в Україні та заклики до переговорів

В інтерв'ю швейцарському телеканалу RSI, яке відбулося в лютому, Папа Римський Франциск зробив неоднозначну заяву.

Зокрема, понтифік відповів на запитання про те, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" і піти на переговори з РФ попри те, що багато хто каже, що це узаконить агресію Москви.

"Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" і веде переговори", - сказав Франциск.

Пізніше директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні заявив, що понтифік не мав на увазі капітуляцію України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Франциска і сказав, що Папа Римський займається "віртуальним посередництвом" між РФ і Україною.

Багато західних лідерів засудили Папу Римського за його слова про "білий прапор" для України. Зокрема, президент Латвії Едгардс Рінкевичс наголосив, що потрібно боротися зі злом - тобто Росією, а не капітулювати.

У березні Папа Римський знову закликав до припинення війни в Україні та на Близькому Сході.

"Ніколи не забувайте, що війна - це завжди поразка. Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб вести переговори про припинення війни", - заявив Папа.

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