Літнього перемир'я не буде: Зеленський твердо відповів на пропозицію Макрона

Президент України впевнений, що Макрону не вдасться домовитися про припинення вогню в рамках літніх Олімпійських ігор.

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Зеленський відреагував на можливість літнього перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон заговорив про примирення між Росією та Україною під час літніх Олімпійських ігор у Парижі та припинення вогню на фронті. Президент України Володимир Зеленський твердо відповів, що не вірить у такий формат перемир'я з РФ. Про це він заявив під час інтерв'ю з Юго Тревером.

Зеленський також додав, що він не вірить у будь-який формат припинення в рамках перемир'я з РФ. Подібне вже проходили в рамках підписання домовленостей у нормандському форматі.

"Еммануель це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Франція, Німеччина, Україна - ми всі живі свідки, не за книжками, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили", - сказав Зеленський. відео дня

Навіть після підписання мирних договорів російські окупанти показали, що вони не будуть повністю припиняти вогонь. Тоді було безліч випадків, коли РФ стріляла по українцях

"Вони тренували своїх снайперів, які приходили і щодня вбивали наших людей. Це з доказами все є. Емануель усе це знає. Вони просто виходили на полювання. За телефонними перехопленнями, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 фахівців, які кілька місяців поспіль щодня вбивали наших людей, хоча був cease-fire", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін заявив, що Росія в принципі готова до мирного врегулювання конфлікту в Україні, але він висуває певні умови, зокрема, гарантії безпеки для Москви і збереження захоплених територій.

Крім того, Росія намагається поширювати інформацію на Заході про можливе укладення миру в Україні, хоча насправді продовжує військову агресію. Про це наголосив голова Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Водночас Китай і Туреччина продовжують активно працювати над своїми власними миротворчими ініціативами для вирішення ситуації в Україні. Росія ж використовує їхні ініціативи як частину інформаційної кампанії, спрямованої на запобігання міжнародній підтримці України, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

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