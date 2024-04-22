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Літнього перемир'я не буде: Зеленський твердо відповів на пропозицію Макрона

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2024, 16:48
Президент України впевнений, що Макрону не вдасться домовитися про припинення вогню в рамках літніх Олімпійських ігор.
Макрон, Зеленський
Зеленський відреагував на можливість літнього перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон заговорив про примирення між Росією та Україною під час літніх Олімпійських ігор у Парижі та припинення вогню на фронті. Президент України Володимир Зеленський твердо відповів, що не вірить у такий формат перемир'я з РФ. Про це він заявив під час інтерв'ю з Юго Тревером.

Зеленський також додав, що він не вірить у будь-який формат припинення в рамках перемир'я з РФ. Подібне вже проходили в рамках підписання домовленостей у нормандському форматі.

"Еммануель це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Франція, Німеччина, Україна - ми всі живі свідки, не за книжками, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили", - сказав Зеленський.

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Навіть після підписання мирних договорів російські окупанти показали, що вони не будуть повністю припиняти вогонь. Тоді було безліч випадків, коли РФ стріляла по українцях

"Вони тренували своїх снайперів, які приходили і щодня вбивали наших людей. Це з доказами все є. Емануель усе це знає. Вони просто виходили на полювання. За телефонними перехопленнями, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 фахівців, які кілька місяців поспіль щодня вбивали наших людей, хоча був cease-fire", - додав Зеленський.

Мирні переговори Росії та України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін заявив, що Росія в принципі готова до мирного врегулювання конфлікту в Україні, але він висуває певні умови, зокрема, гарантії безпеки для Москви і збереження захоплених територій.

Крім того, Росія намагається поширювати інформацію на Заході про можливе укладення миру в Україні, хоча насправді продовжує військову агресію. Про це наголосив голова Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Водночас Китай і Туреччина продовжують активно працювати над своїми власними миротворчими ініціативами для вирішення ситуації в Україні. Росія ж використовує їхні ініціативи як частину інформаційної кампанії, спрямованої на запобігання міжнародній підтримці України, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

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