Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що повернення до переговорів з диктатором-президентом агресорки Росії Володимиром Путіним можливе. Втім, станеться це лише тоді, коли Кремль зрозуміє важливі речі.
За словами Шольца, сенс знову розмовляти з Путіним буде, "коли настане час", передає Tageszeitung.
"У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська", - наголосив Шольц.відео дня
Німецький канцлер наголошує, що не виключає подальших дискусій з Путіним у майбутньому. Втім, зараз "російська війна говорить проти цього". До слова, востаннє політики спілкувалися у грудні 2022-го.
Переговори із Росією: що відомо
Нагадаємо, що Олаф Шольц розповів про переговори з РФ і відповів, коли закінчиться війна в Україні. За словами канцлера Німеччини, посередницькі ініціативи для встановлення миру були завжди. Низка країн, включно з Україною, наразі обговорюють на рівні радників з безпеки, який вигляд може мати те, що могло б привести до мирного процесу.
У Франції відреагували на заяву Шойгу про мирні переговори України та Росії. У російському Міноборони заявили, що Франція висловила готовність до діалогу щодо України або обговорення можливості проведення мирних переговорів. Однак, у Парижі спростували заяви РФ.
Путін заговорив про переговори із Україною. В ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності ініціатив мирних переговорів. У Москві розпочався новий раунд посилення риторики щодо переговорів по Україні.
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