Нейтральна Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну

Якщо ініціатива буде схвалена, нововведення набудуть чинності 1 травня 2023 року і діятимуть щонайменше до кінця 2025-го.

Швейцарія зробила крок до розблокування реекспорту зброї та боєприпасів в Україну третіми країнами / Фото pixabay.com

У Швейцарії зробили крок назустріч військовій допомозі Україні. Йдеться про можливий дозвіл на реекспорт третіми країнами швейцарської зброї для ЗСУ.

За відповідну депутатську ініціативу 24 січня проголосувала Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії, пише Neue Zürcher Zeitung.

"Декларації про нереекспорт повинні мати можливість скасовуватися у випадках, коли порушується заборона на застосування сили згідно з міжнародним правом, зокрема в разі російсько-української війни", – йдеться в повідомленні парламенту.

Більшість членів комісії вважають, що принципи нейтралітету їхньої країни в цьому випадку порушені не будуть, тому що безпосередньо Швейцарія постачати озброєння Україні не буде. Рішення залежатиме виключно від держав, які володіють зброєю швейцарського виробництва.

Політики запропонували внести зміни до статті 18 закону про військові матеріали (KMG), щоб розблокувати реекспорт.

Також автори ініціативи підкреслюють: війна Росії проти України порушує заборону на застосування сили відповідно до міжнародного права, і це підтвердили в ООН.

При цьому комісія вважає, що заборону на реекспорт потрібно залишити для випадків, які будуть суперечити головним зовнішньополітичним інтересам Швейцарії.

Законопроект має пройти ще кілька етапів. Далі над ним працюватиме комісія Ради кантонів, після чого він надійде на розгляд в обидві палати швейцарського парламенту.

Якщо ініціатива буде схвалена остаточно, нововведення набудуть чинності 1 травня 2023 року і діятимуть щонайменше до кінця 2025-го.

Скасуванням заборони на реекспорт швейцарської зброї могли б скористатися Німеччина (боєприпаси до зенітної самохідної артилерійської установки Gepard), Данія (швейцарські БМП "Піранья") та Іспанія (зенітні установки).

Як повідомляв Главред, минулого літа уряд Швейцарії наклав вето на запит Данії на відправку бронетранспортерів швейцарського виробництва в Україну, пославшись на свою політику нейтралітету, що полягає у відмові від поставок зброї в зони конфлікту.

Військова допомога Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед озброєнь, яких зараз Україна потребує найбільше, є західні системи протиповітряної оборони. Зокрема, німецькі зенітно-ракетні комплекси IRIS-T.

Німецький концерн Rheinmetall може поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2 в разі необхідності.

Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. Про це заявив глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол.

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

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