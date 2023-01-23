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"Хочеться нової сторінки" у війні: Зеленський розповів, якої зброї не вистачає армії України

23 січня 2023, 08:10
Україні потрібен захист на полі бою. Йдеться про артилерію, РСЗВ, важливу бронетехніку - БМП, БТР різного виду.
Володимир Зеленський, війна в Україні
Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен захист на полі бою / Фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед озброєнь, яких зараз Україна потребує найбільше, є західні системи протиповітряної оборони. Зокрема, німецькі зенітно-ракетні комплекси IRIS-T.

"Потрібні системи ППО, щоб максимально захистити наше небо. Я тут вдячний Німеччині за IRIS-T. Це хороші системи, нам би їх побільше. Олаф Шольц обіцяв, повіримо канцлеру. Будемо чекати. І, звичайно, NASAMS, Patriot", - сказав глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу ARD.

Водночас Зеленський зазначив, що Україні потрібен захист на полі бою. За його словами, мова йде про артилерію, РСЗВ, бронетехніку - БМП, БТР різного виду.

"Потрібні танки - це вид тієї техніки, яка у нас в дефіциті, нічого приховувати. Дефіцитними є і снаряди до всього перерахованого", - заявив президент.

Зеленський додав, що "хочеться нової сторінки" у війні.

"Це, звичайно, літаки. Хочеться, щоб контролю неба у росіян не було. Звичайно, потрібні ракети дальньої дії. Щоб вони не били по наших містах", - резюмував Зеленський.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот

Танки Leopard для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня в Німеччині, так і не було ухвалено рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що "втомився від цього шоу" і закликав Берлін дати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Росія може піти на повторний наступ на Україну вже в лютому. Рішення по постачання Києву танків Leopard має ключове значення. Якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard українській державі, Варшава передасть їх сама.

Найближчим часом Польща організовує навчання для українських військових на танках Leopard. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда уточнив, що Варшава готова відправити Києву 14 важких німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава вже передала понад 260 танків часів СРСР і очікує, що військова допомога Україні посилюватиметься.

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