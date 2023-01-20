Ходжес розповів, яке озброєння необхідно Україні для перемоги над РФ

Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо в майбутніх пакетах військової допомоги виявляться ракети ATACMS.

Ходжес розповів, яка зброя необхідна Україні для перемоги / Фото УНІАН

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь.

Йдеться, насамперед, про ракети ATACMS (армійський тактичний ракетний комплекс). Вони дозволили б Україні багато чого змінити на полі бою, пише Newsweek.

"Від Одеси до Севастополя по прямій — 300 км, тобто вже зараз українці могли б домогтися того, щоб Севастополь опинився в невигідному становищі для Чорноморського флоту РФ", — пояснив Ходжес.

Другий вид озброєнь, який необхідний Україні, це малогабаритний високоточний боєприпас GLSDB. По суті, крилата бомба з радіусом дії 160 км, гібрид бомби GBU-39 і ракетний двигун M26. У боєприпасу немає величезної бойової частини, проте, як показала війна в Україні, точність важливіша за масу.

Gray Eagle - третє в списку необхідних озброєнь для України, складеному Беном Ходжесом. У порівнянні з попередніми версіями безпілотника, ударна дрона Gray Eagle здатна довше перебувати в польоті й літати на більшій висоті.

Завдяки цим безпілотникам Росія не встигатиме ремонтувати Кримський міст, БПЛА також може знаходити місця, звідки ЗС РФ завдають ракетних ударів по мирному населенню.

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів. Як йдеться на сайті Пентагону, Україна отримає системи протиповітряної оборони, бронемашини, бойові машини піхоти, боєприпаси та багато іншого.

Раніше військовий експерт Олексій Мельник заявив, що війна в Україні наближається до чергової фази кульмінації. Росія акумулює сили для того, щоб найближчим часом спробувати домогтися перелому у війні, перехопити ініціативу.

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що вторгнення в Україну з боку Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Кремль не просто переносить терміни реалізації свого попереднього плану, а готує абсолютно новий план дій.

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