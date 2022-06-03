Швейцарія дозволила Німеччині передати танки для України

Швейцарія дозволила Німеччині передати танки Леопард / wikimedia org Rainer_Lippert

Влада Швейцарії дозволила Німеччині передати Україні танки Леопард - мова може йти про 42 одиниці військової техніки, повідомляє tagesanzeiger.ch.

За інформацією видання, Німеччина отримала дозвіл на передачу танків Леопард з колишніх запасів швейцарської армії. Федеральне міністерство оборони, цивільної оборони і спорту Швейцарії зазначає, що Берлін може вільно схвалювати відповідне рішення на свій розсуд.

Видання зазначає, що в 2010-2011 роках Швейцарія передала назад 42 таких танки німецькому виробнику Rheinmetall. Але попередньо з них демонтували 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання. Ці комплектуючі залишилися в якості запасних частин для решти танків Леопард.

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Поставки Німеччиною зброї Україні

Німецьке видання Die Welt 12 травня опублікувало матеріал, в якому йшлось про те, що між Києвом і Берліном виникло непорозуміння, через що поставки зброї Україні затягнулися. Йшлося про зволікання із замовленням зенітних установок Gepard. Як стверджували в Німеччині, українська сторона повинна самостійно їх замовляти у компанії Krauss-Maffei Wegmann. При цьому в Києві заявили, що поставки повинен здійснювати безпосередньо Берлін.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба критикував Німеччину за її неготовність постачати зброю, яка потрібна Києву. Дипломат говорив, що ЗСУ отримають БМП Marder, тоді як є потреба в танках Leopard.

Німецьке видання отримало доступ до документів, які підтверджують те, що за останні 9 тижнів уряд Німеччини звело до мінімуму військову підтримку України і майже не поставило знаряддя. У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло дві партії зброї від Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої.

Пізніше стало відомо про те, що ФРН збирається передати Україні важке озброєння-самохідні установки Gepard і бойові машини піхоти Marder.

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