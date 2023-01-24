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Rheinmetall може поставити в Україну 139 танків Leopard: ЗМІ назвали терміни

24 січня 2023, 06:41
У Rheinmetall є 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже в квітні-травні 2023 року.
Танк Leopard
У Rheinmetall розповіли, скільки танків Leopard можуть поставити в Україну / Фото US Army

Німецький концерн Rheinmetall може доставити Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2 в разі необхідності.

Про це повідомив представник оборонної групи, передає RND.

"У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до експлуатації та відправити в Україну", - сказав спікер.

За його словами, ремонт цих танків триватиме майже рік. Поставка можлива в кінці 2023 року - на початку 2024 року.

"Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже в квітні-травні 2023 року. Ми могли б зробити доступними ще 88 танків Leopard 1", - додав представник Rheinmetall.

Танки Leopard для України

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польща передасть Україні танки Leopard 2 та виконає свої обіцянки.

"Ми збираємося відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми будемо підтримувати зв'язок з урядом Німеччини з цього питання. Але незалежно від рішення інших країн, ми сповнені рішучості поставити ці танки, як і обіцяли", - підкреслив глава польського МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд ФРН не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Президент Польщі Анджей Дуда уточнив, що Варшава готова відправити Києву 14 важких німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава вже передала понад 260 танків часів СРСР і очікує, що військова допомога Україні посилюватиметься.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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