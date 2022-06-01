Швейцарія заборонила Данії постачати в Україну БТР Piranha III - Reuters

Швейцарія заборонила Данії постачати в Україну БТР Piranha III / скріншот

Уряд Швейцарії наклав вето на запит Данії на відправку бронетранспортерів швейцарського виробництва в Україну, пославшись на свою політику нейтралітету, що полягає у відмові від поставок зброї в зони конфлікту.

Державний секретаріат з економічних питань країни (SECO) відхилив заявку Данії на поставку Україні близько 20 бойових машин піхоти Piranha III, посилаючись на швейцарську телекомпанію SRF, повідомляє Reuters.

Нейтральна Швейцарія вимагає, щоб зарубіжні країни, які купували швейцарську зброю, зверталися із запитами на дозволи на її реекспорт.

У квітні країна наклала вето на реекспорт вироблених в Швейцарії боєприпасів, які використовуються в зенітних танках, які Німеччина відправляє в Україну. Вона також відхилила запит Польщі про зброю для допомоги сусідній Україні.

читайте такожНададуть авто Humvee і БПЛА: США планують розширити військову допомогу Україні – The Washington PostШвейцарія при цьому відмовилася від колишньої практики і прийняла санкції Європейського Союзу, покликані покарати Росію за вторгнення в Україну.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 31 Травня експерт з міжнародних відносин, дипломат Майкл Макфол повідомив, що Збройні Сили України отримають нову партію високоточних керованих ракет MLRS з більшою дальністю, ніж зараз. Однак дальність їх дії не дозволить завдавати удари по території РФ.

У середу, 1 червня, США оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. Адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності, пишуть американські журналісти.

Це критично важлива зброя, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

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