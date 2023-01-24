Війна в Україні закінчиться до літа 2023 року: Жданов оцінив прогноз Буданова

Всі прогнози про завершення війни в Україні відносні, вважає Олег Жданов.

Олег Жданов оцінив прогноз Буданова про завершення війни в Україні / Фото УНІАН, Reuters

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року. Його прогноз оцінив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, для того, щоб зупинитися на прогнозах головного розвідника України генерала Буданова про літо 2023 року, потрібно успішно провести операцію з розгрому 200-тисячного угруповання російських військ, яке зібрали в РФ для відновлення наступу.

"Це буде показова битва, яка дасть нам можливість робити прогнози на 2023 рік", - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Експерт додав, що всі прогнози відносні.

"До весни 2024-го ще дуже далеко, тим більше, що там повинні бути вибори – і в Росії, і в Україні, і в США. До речі, це теж одна з причин того, чому Путін не поспішає оголошувати воєнний стан – тому що вибори йому все-таки потрібні. Це підтвердження його легітимності. А про осінь давайте будемо говорити навесні", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вважає реалістичним прогноз глави ГУР про те, що війна може закінчитися до літа 2023 року.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що новий російський наступ може статися на будь-якому напрямку. Попри величезну кількість втрат, командування РФ продовжує постійно ставити різні завдання перед своїми військовими.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія може вже цієї весни піти в новий наступ на Україну. ЗСУ знають про це і намагаються підготуватися якнайкраще, щоб не дати ворогу прорвати оборону. Однак є нюанс, який може перешкодити цій підготовці.

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