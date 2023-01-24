"Ганебна війна": Зеленський вперше висловився про повторну спробу наступу з Білорусі

Ми не збиралися і не збираємося нападати на Білорусь, сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський / president.gov.ua, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни Білорусі дійсно не хочуть нападати на українців.

За його словами, якщо напад дійсно трапиться - Україна буде боротися.

"Що стосується російських військ, які можуть опинитися на території будь-якої держави, тому що вони вважають, що у них "військовий шенген", тому це все залежить, мені здається, від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яке може допустити або не пускати озброєних людей на свою територію", - сказав він.

Президент заявив, що основним завданням українців є підготовка до всіх можливих викликів. Він також звернувся до партнерів з нагадуванням, що Україні необхідне озброєння.

"Це не просто, потребуємо допомоги партнерів, тому що територія у нас дуже велика, тому є обмеження щодо кількості амуніції. Я вважаю, що за цим напрямком успіху у них не буде, якщо він (наступ - ред.) і буде гіпотетично", - підкреслив Зеленський.

Напад на Білорусь

"Ми не збиралися і не збираємося нападати на Білорусь. І це головний сигнал від усього українського народу білоруському народу. Для нас важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і, незважаючи ні на який вплив будь-кого, не вступила в цю абсолютно ганебну війну", - сказав Зеленський.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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