'Два-три тижні': Мішель заявив про вирішальний період у війні в Україні та попередив про нову атаку

Голова Євроради зауважив, що поразка України у війні може стати "надзвичайно небезпечним прецедентом" для Європи у майбутньому.

Шарль Мішель заявив про вирішальний період у війні в Україні / ua.depositphotos.com

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що наступні два-три тижні будуть вирішальними для України та світу. Він підкреслив, що українським захисникам потрібно якнайшвидше надати всю потрібну військову техніку.

"Найближчі тижні, два чи три, є вирішальними. Те, що відбудеться в 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів. Ось що визначить наше майбутнє. Ми маємо бути з Україною та надавати їм всю необхідну підтримку. Ми не можемо підвести їх", - сказав Мішель в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo.

Голова Євроради зауважив, що поразка України у війні може стати "надзвичайно небезпечним прецедентом" для Європи у майбутньому.

"Не може бути вільної та безпечної Європи без вільної та безпечної України", - додав він.

Окрім того, в іншому інтерв'ю для польського видання Rzeczpospolitej Шарль Мішель заявив, що "на Україну чекає масована атака".

"Українська влада має дуже чітке бачення того, що зараз відбуватиметься. На їхню думку, існує серйозний ризик масованої атаки у відповідь з боку Росії в найближчі тижні. Ось чому так важливі сміливі рішення щодо постачання військової техніки", - сказав президент Європейської ради за підсумками свого нещодавнього візиту до Києва.

Загроза повторного наступу Росії на Україну

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країна-агресорка Росія найближчими місяцями може піти в наступ на Україну. На його думку, Москва більше не здатна вести затяжну війну проти Києва і готова йти ва-банк. У зв'язку з цим на Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ситуація на фронтах війни Росії проти України постійно змінюється, тому треба враховувати різні сценарії. За його словами, рішення окупантів про повторний наступ може залежати від погодних умов та їх готовності до проведення подібних операцій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав негайно збільшити постачання зброї Україні, оскільки, за його словами, настав поворотний момент російської повномасштабної війни. "Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні", - пояснив він.

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