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"Вони перемагають, коли ми постачаємо те, що їм потрібно": у США закликали дати ЗСУ ATACMS

23 січня 2023, 11:32
Окупанти здійснюють запуски дронів по території України з Криму. Тому українська армія повинна мати можливість завдавати удару у відповідь.
ракети ATACMS, Майкл Маккол
Майкл Маккол закликав дати ЗСУ ракети ATACMS / Фото Вікіпедія, twitter.com/RepMcCaul

Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. Про це заявив глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол в інтерв'ю ABC News.

За його словами, за допомогою такої зброї Збройні Сили України могли б завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму.

Маккол підкреслив, що російські окупанти з території анексованого Криму здійснюють запуски дронів по території України. Тому українська армія повинна мати можливість завдавати удару у відповідь.

Також він упевнений, що українські військовослужбовці зможуть в найкоротші терміни оволодіти навичками використання нової зброї. Маккол нагадав, що раніше бійці ЗСУ успішно освоювали всі види озброєнь, які надавали Сполучені Штати.

"Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно – переносні зенітні ракетні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, реактивні системи залпового вогню HIMARS", – сказав Маккол.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що серед озброєнь, яких зараз Україна потребує найбільше, є західні системи протиповітряної оборони. Зокрема, німецькі зенітно-ракетні комплекси IRIS-T.

Як повідомляв Главред, раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога постачання зброї війна Росії та України ATACMS
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