РФ б'є по ядерних об'єктах в Україні, з кожним днем ризиків більше - NYT

Видання розповіло про лабораторію в Харкові, де розташований експериментальний пристрій "Джерело нейтронів".

Працівникам лабораторії "Джерело нейтронів" "страшно", але вони "звикли" / колаж: Главред, фото: Мediaport.ua, Харківська ОВА

Коротко:

Після вторгнення у 2022 році вчені припинили експерименти

Хоча найбільше побоювань щодо атомної безпеки на тлі російських атак пов'язано з тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС), під ударами Росії опиняються також інші ядерні об'єкти України. Їхнє ураження може завдати великої шкоди. Про це йдеться в аналітичній статті The New York Times.

Видання розповіло про лабораторію в Харкові, де розташований експериментальний пристрій "Джерело нейтронів", що містить кілька десятків фунтів збагаченого урану. Цієї кількості достатньо, щоб забруднити значну територію. Заступник головного інженера Харківського фізико-технічного інституту Олександр Бихун у розмові з журналістами зазначив, що працівникам лабораторії "страшно", але вони до цього вже "звикли". Будівля розташована за 14 миль (22,5 км) від лінії фронту. ЗМІ з посиланням на українську владу стверджують, що споруду було пошкоджено російськими боєприпасами 74 рази.

Інститут свого часу припинив роботу зі збройовим ураном. У 2010 році за наполяганням США для нерозповсюдження ядерної зброї він передав свої запаси Росії, написала NYT. Однак у приміщенні досі зберігають інші надзвичайно небезпечні матеріали, як-от уран у "Джерелі нейтронів". За даними ЗМІ, він збагачений до набагато більшої радіоактивності, ніж паливо, що використовується на атомній електростанції. Після вторгнення 2022 року вчені припинили експерименти і перевели "Джерело нейтронів" у "режим довгострокового вимкнення". Але уран залишився разом із небезпекою викиду, йдеться у статті.

Що довше триває війна, то вищий ризик удару, який може спричинити витік радіоактивного матеріалу, зазначають автори публікації. Деякі об'єкти хоча й мають розширені заходи безпеки, але вони не були побудовані з урахуванням загрози прямого попадання, вказує ЗМІ.

NYT резюмує, що, окрім ЗАЕС, яка часто згадується, небезпеку можуть становити реактори для досліджень або виробництва електроенергії, а також місця зберігання відпрацьованого палива.

У статті згадують окупацію ЧАЕС на початку повномасштабного вторгнення, пошкодження дроновим ударом РФ арки укриття ЧАЕС у лютому 2025 року та неодноразові атаки на Запорізьку АЕС. У всіх цих випадках катастрофи вдалося уникнути.

Ситуація на Запорізькій АЕС - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The New York Times написали, що Росія готується підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Росіяни "хочуть" вирішити питання атомної електростанції в рамках мирних переговорів.

На початку червня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав із візитом Україну. Він зустрівся з Германом Галущенком, обговорювалися питання співпраці для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки країни в умовах агресії РФ.

Україна і Росія контактували щодо ситуації на Запорізькій АЕС, говорив міністр закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара. За його словами, Індія виступала посередником у цих контактах.

Інші новини:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

