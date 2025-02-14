У Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС, США багато інвестували в укриття – ОП

США раніше багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС, по якому сьогодні вночі вдарила РФ дроном.

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У Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС/ колаж: Главред, фото: Андрій Єрмак, МАГАТЕ

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У Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС, заявив Єрмак

Він нагадав, що США багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС, по якому вдарила РФ

На Мюнхенській конференції з безпеки, яка триватиме в німецькому Мюнхені 14-16 лютого, всі дуже злі через удар країни-агресорки Росії по укриттю зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

Українська делегація під час участі в міжнародній конференції розповість більше інформації про цей удар американським партнерам. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть", – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що в Мюнхені всі не просто "занепокоєні", а " дуже злі".

"Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", – написав керівник ОП.

Він нагадав, що США багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС.

"Будівництво завершили, коли Президентом США був Дональд Трамп", – додав Єрмак.

Нагадаємо, РФ вдарила по укриттю ЧАЕС, яке захищає світ від радіації – Зеленський зробив заяву. Окупанти вдарили дроном по укриттю над зруйнованим 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Президент сказав, чи є витік радіації.

Загроза ударів РФ по українських АЕС – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, полковник НГУ Артем Ілюхін заявив, що Путін може вдарити по АЕС зненацька. Для Путіна, на думку експерта Ілюхіна, людські життя, смерті, біди – порожній звук. Експерт описав найгірший сценарій.

Також повідомлялося, що експерти ООН зробили заяву про те, що ризик ядерної катастрофи через удари РФ зростає. Експерти ООН висловили занепокоєння щодо вразливості українських атомних електростанцій через російські атаки на енергосистему.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МАГАТЕ б’ють на сполох через масштабні атаки Росії на АЕС. Удари РФ по цивільних енергетичних об’єктах, зокрема ключових підстанціях, безпосередньо загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи.

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