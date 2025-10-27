Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Потужні вибухи і яскраві спалахи в небі: Росію атакували майже 200 дронів

Маріна Фурман
27 жовтня 2025, 07:46
881
Десятки безпілотників летіли на російську столицю.
атака дронов на РФ
Росію атакували безпілотники / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот

Коротко:

  • Росія опинилася під атакою дронів
  • Вибухи лунали у багатьох регіонах, зокрема у Москві
  • Міноборони РФ звітує про збиті 193 дрони

У ніч на 26 жовтня країну-агресор Росію, зокрема Москву, атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало над столицею 34 нібито збитих або перехоплених дрони. Російські ЗМІ стверджують, що це одна із наймасованіших атак на російську столицю.

За даними військового відомства держави-агресорки, вночі було збито або перехоплено 193 дрони:

відео дня
  • 47 дронів – над територією Брянської області;
  • 42 – над територією Калузької області;
  • 40 – над територією Московського регіону, в тому числі 34 БпЛА, що летіли на Москву;
  • 32 – над територією Тульської області;
  • 10 – над територією Курської області;
  • 7 – над територією Орловської області;
  • 4 – над територією Ростовської області;
  • 4 – над територією Воронезької області;
  • 2 – над територією Оренбурзької області;
  • 2 – над територією Тамбовської області;
  • 1 – над територією Бєлгородської області;
  • 1 – над територією Липецької області;
  • 1 – над територією Самарської області.

Російські ЗМІ повідомили, що безпілотники, які летіли в бік Москви, були збиті в сусідній Тульській області.

Місцеві жителі розповіли, що повторні вибухи почали гриміти близько другої години ночі. Напередодні ввечері губернатор повідомляв про знищення 8 дронів над регіоном.

Про потужні гучні звуки вибухів і яскраві спалахи в небі повідомляли очевидці з Тули, а також Ленінського і Заріченського районів.

Мер російської столиці Сергій Собянін звітує про атаку дронів та традиційно запевняє, що постраждалих і серйозних наслідків поки немає.

Тим часом аеропорти Домодєдово і Жуковський не працювали внаслідок атаки, а деякі рейси взагалі були скасовані.

Путін у страху стягнув ППО до Москви

Напередодні атаки дронів на російську столицю, зʼявилася карта, на якій ніби зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі можна побачити позначені місця розташування комплексів. Про це повідомив ОСІНТер Jembob на своїй сторінці у соцмережі X.

Виходячи з оприлюдненої схеми, в різних районах російської столиці розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо міста.

Згідно з даними ОСІНТера, в Ізмайловському районі Москви з'явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 і С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.

Офіційного підтвердження розташування систем від армії РФ не надходило, проте систему вже активно обговорюють у мережі.

Вибухи в Росії - новини за темою

Як писав Главред, у неділю ввечері російська столиця зазнала атаки українських дронів. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив інцидент, зазначивши, що протиповітряна оборона нібито "відбиває атаки".

Крім цього, у неділю, 26 жовтня, військові аеродроми країни-агресора Росії опинились під атакою. Звуки вибухів лунали у Московській області.

Раніше Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ та складу боєприпасів в Бєлгородській області.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сергій Собянін вибух у Росії вибух атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач

10:32Інтерв'ю
В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

09:22Україна
РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

09:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Козерогам - підстава, Рибам - зростання

Гороскоп Таро на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Козерогам - підстава, Рибам - зростання

Китайський гороскоп на сьогодні 27 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - гнів

Китайський гороскоп на сьогодні 27 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - гнів

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

Останні новини

10:32

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач

10:29

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

10:17

На 101 році життя: померла відома зірка Голлівуду

10:02

Ціни ростуть як на дріжджах: в Україні популярний овоч став "золотим"

09:56

Понад 900 грн доплати: кому з пенсіонерів підвищать виплати вже у листопаді

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБУ Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ
09:45

Як можна запалити лампочку без електрики: найпростіший спосібВідео

09:31

Китай будує нову світову валютну системуПогляд

09:22

В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

09:18

"Така ганебна": Наталя Сумська потрапила в скандал через сина

Реклама
09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

09:15

РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

09:12

Вертоліт і винищувач США розбилися у морі: перші подробиці інциденту

08:41

Дедлайн до середини листопада: Путін хоче захопити ще одне українське місто

08:29

Чи можливий крах оборони ЗСУ: в ISW заявили про реальну ситуацію в Покровську

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:46

Потужні вибухи і яскраві спалахи в небі: Росію атакували майже 200 дронів

06:56

Путін змінює тактику у війні: до чого готуватись українцям

06:26

Травмовані всі: як соцмережі замінили українцям психологаПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 39 секунд знайти дві цифри

04:56

Потрібно лише 15 секунд: секретний трюк, як зробити авокадо ідеально м'яким

Реклама
04:25

Неймовірно, але реально: лайфхак, як закрити всі вікна авто без запалювання

03:45

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

03:03

Штраф на мільйони гривень: за що українці за кордоном можуть "влетіти в копієчку"

26 жовтня, неділя
23:32

Головна умова миру: Зеленський розкрив, який компроміс погодив Трамп

22:14

"Що робите в неділю": Терен пофліртував з учасницею нового сезону "Холостяка"

22:13

Москву атакують "добрі дрони": мешканці столиці рахують вибухиВідео

21:47

Як обігріти будинок за допомогою підвалу: унікальний спосіб зі США

21:26

У кого 27 жовтня вимикамуть світло: в "Укренерго" оновили дані

21:01

Сюрпризи від Трампа, і не тільки: чого чекати даліПогляд

20:48

Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт закуски, яка зникає зі столу за хвилину

20:42

Дамба в Бєлгороді не витримала: "Мадяр" розкрив подробиці та наслідки ударуВідео

19:36

Потужний циклон зі снігом та дощем: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

19:33

"Ми люди ввічливі": Росія визнає незалежність України, але є нюанс

18:59

Сільський рецепт успіху: як простий прийом восени допомагає врожаю навесніВідео

18:56

Згорів до тла: росіяни атакували дроном пасажирський автобус з людьми

18:30

"Життя, яке лише починалося": росіяни вбили 19-річну Анастасію та її маму в Києві

18:18

Щоб не "лізли" до сусідів - на якій відстані від паркану законно садити дереваВідео

17:43

"Потрібно було діяти інакше": Суханов зізнався, яке рішення стало помилкою

17:37

У Росії лунають вибухи: під атакою військові аеродроми

17:32

Важливий церковний день: що в жодному разі не можна робити 27 жовтня, прикмети

Реклама
17:01

Окупанти просочуються в Покровськ: офіцер ЗСУ розкрив масштаби загрози

16:50

Погода не припиняє дивувати: в Україну йде відчутне потепління, але є нюанс

16:40

"Після Нового року буде мир": рабин дав дав точну дату завершення війниВідео

16:21

Візит головного переговорника Путіна до США обернувся провалом - що сталось

16:10

Бій Усик – Вордлі вже призначено: промоутер назвав дату і місце поєдинку

15:43

Бійці ГУР провели зухвалу операцію Криму: що вдалося "вполювати"

15:20

Колишня Цимбалюка не стрималася і різко висловилася про "Холостяка" і їхній розрив

15:01

Росія атакувала Кривий Ріг КАБом: що відомо про наслідки удару

14:58

Україну накриють зливи та сильний вітер: у які регіони увірветься штормова погода

14:52

Як приготувати їжу, якщо немає електрики та газу: найкращий спосібВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти