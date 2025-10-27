Потужні вибухи і яскраві спалахи в небі: Росію атакували майже 200 дронів

Десятки безпілотників летіли на російську столицю.

Росію атакували безпілотники / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот

Росія опинилася під атакою дронів

Вибухи лунали у багатьох регіонах, зокрема у Москві

Міноборони РФ звітує про збиті 193 дрони

У ніч на 26 жовтня країну-агресор Росію, зокрема Москву, атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало над столицею 34 нібито збитих або перехоплених дрони. Російські ЗМІ стверджують, що це одна із наймасованіших атак на російську столицю.

За даними військового відомства держави-агресорки, вночі було збито або перехоплено 193 дрони:

47 дронів – над територією Брянської області;

42 – над територією Калузької області;

40 – над територією Московського регіону, в тому числі 34 БпЛА, що летіли на Москву;

32 – над територією Тульської області;

10 – над територією Курської області;

7 – над територією Орловської області;

4 – над територією Ростовської області;

4 – над територією Воронезької області;

2 – над територією Оренбурзької області;

2 – над територією Тамбовської області;

1 – над територією Бєлгородської області;

1 – над територією Липецької області;

1 – над територією Самарської області.

Російські ЗМІ повідомили, що безпілотники, які летіли в бік Москви, були збиті в сусідній Тульській області.

Місцеві жителі розповіли, що повторні вибухи почали гриміти близько другої години ночі. Напередодні ввечері губернатор повідомляв про знищення 8 дронів над регіоном.

Про потужні гучні звуки вибухів і яскраві спалахи в небі повідомляли очевидці з Тули, а також Ленінського і Заріченського районів.

Мер російської столиці Сергій Собянін звітує про атаку дронів та традиційно запевняє, що постраждалих і серйозних наслідків поки немає.

Тим часом аеропорти Домодєдово і Жуковський не працювали внаслідок атаки, а деякі рейси взагалі були скасовані.

Путін у страху стягнув ППО до Москви

Напередодні атаки дронів на російську столицю, зʼявилася карта, на якій ніби зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі можна побачити позначені місця розташування комплексів. Про це повідомив ОСІНТер Jembob на своїй сторінці у соцмережі X.

Виходячи з оприлюдненої схеми, в різних районах російської столиці розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо міста.

Згідно з даними ОСІНТера, в Ізмайловському районі Москви з'явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 і С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.

Офіційного підтвердження розташування систем від армії РФ не надходило, проте систему вже активно обговорюють у мережі.

