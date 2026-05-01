"Нафту скидають дрони": у РФ зганьбилися заявою про палаюче Туапсе

У Росії заявили, що відео з палаючою нафтою в Туапсе та нафтовим дощем – це ІПСО. Палаючі нафтопродукти скидають українські дрони.
Краснодарський губернатор Веніамін Кондратьєв бреше, що "серйозних прильотів немає", а "палаючі нафтопродукти скидають українські дрони".
"Ніяких серйозних прильотів немає. Ми бачимо нову підлу інноваційну тактику ворога – вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб при збитті створити яскраве полум'я, дим. Це чистої води психологічна атака, робота на камеру", – заявив російський чиновник.
До речі, російські ЗМІ вже видалили "перли" чиновника – інтерв'ю вже недоступне на сайті.
Що сталося в Туапсе
Як писав Главред, у ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, що прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.
У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об'єктів російських окупантів.
У ніч на 16 квітня по НПЗ у Туапсі також було завдано удару. Об'єкт горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.
Вночі 20 квітня дрони знову атакували порт і нафтопереробний завод у Туапсі. Вибухова пожежа спалахнула в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.
Лише 24 квітня влада Краснодарського краю повідомила, що повністю загасили пожежу на території морського терміналу.
Після повторного удару Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку з переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.
Через атаки в Туапсі стався розлив нафти. Влада повідомила про гігантську нафтову пляму в акваторії. 20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям Туапсе не виходити на вулицю без необхідності.
