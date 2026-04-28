Евакуація в Туапсе: після удару ЗСУ палаюча нафта розлилась на вулиці міста

У російському Туапсе після атаки дронів на нафтопереробний завод стався масштабний витік палаючих нафтопродуктів, оголошено евакуацію мешканців.

https://glavred.net/war/evakuaciya-v-tuapse-posle-udara-vsu-goryashchaya-neft-razlilas-po-ulicam-goroda-10760339.html Посилання скопійоване

Туапсе новини - після удару ЗСУ палаюча нафта розлилась на вулиці міста

Про що йдеться у матеріалі:

В Туапсе стався розлив нафти

Палаюча нафта після удару дронами по Туапсинському НПЗ ротеклась вулицями міста

В російському місті Туапсе після чергової атаки українських дронів по місцевому НПЗ стався витік палаючої нафти на вулиці міста. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними OSINT-аналітики ASTRA, нафтопродукти розлилися вздовж вулиці Кошкіна — від Туапсинського НПЗ до будинку №30, що підтверджується відео очевидців. Імовірно, витік стався з пошкоджених 28 квітня великих купольних резервуарів, які зазвичай використовують для зберігання важких нафтопродуктів, зокрема мазуту.

відео дня

Палаюча нафта на вулицях Туапсе

Дивіться відео про те, як палаюча російська нафта тече по вулицях Туапсе за посиланням в Telegram.

У МНС підтвердили факт розливу пального на проїжджу частину, однак точну адресу не уточнили. Також повідомляється про пошкодження кількох автомобілів.Раніше місцева влада оголосила евакуацію мешканців вулиць Кошкіна, Пушкіна та прилеглих провулків.

"Шановні мешканці вулиць Кошкіна, Пушкіна та прилеглих провулків! У зв'язку з загрозою поширення вогню адміністрація Туапсинського муніципального округу просить вас евакуюватися. ПВР розташований у ЗОШ № 6", — написав голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що до ліквідації пожежі на НПЗ залучено 164 рятувальники та 46 одиниць техніки, і найближчим часом ці сили планують посилити.

Після атаки на підприємство в понад 30 вулицях Туапсе припинили водопостачання, до міста прибув керівник регіону, а російський диктатор та воєнний зловичинець Володимир Путін доручив главі МНС Олександру Куренкову виїхати на місце події.

Карта розташування російських НПЗ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після чергового удару українських безпілотників по важливих об’єктах у Туапсе серед місцевих мешканців почалися панічні настрої. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтопереробний завод "Туапсинський". У ніч на 28 квітня підрозділи Сил оборони України повторно вразили цей об’єкт у Краснодарському краї, який забезпечує російські окупаційні війська. Зафіксовано влучання ударних безпілотників, після чого виникла пожежа.

Раніше дрони також атакували цей НПЗ, унаслідок чого були пошкоджені резервуари з нафтопродуктами. Частина мазуту потрапила в річку Туапсе, а звідти — у Чорне море, що призвело до забруднення узбережжя курортного міста.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред