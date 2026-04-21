Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод

Олексій Тесля
21 квітня 2026, 21:35
У мережі з'явилися кадри, на яких видно, що хмара диму від палаючого НПЗ у Туапсе простягається на понад 300 км і досягла Ставрополя.
Пожежа на НПЗ у Туапсе

Головне:

  • Атаки 16 і 20 квітня серйозно пошкодили транспортні шляхи в порту
  • Пожежі на складах нафтопродуктів не вдається загасити

Туапсинський нафтопереробний завод, орієнтований головним чином на експорт, фактично припинив роботу після ударів дронів 16 квітня.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в РФ, атаки 16 і 20 квітня серйозно пошкодили транспортні шляхи в порту, а також спричинили пожежі на складах нафтопродуктів, які поки що не вдається загасити.

Масштабні пожежі заблокували завантаження продукції, що призвело до зупинки роботи заводу. Конкретні терміни відновлення виробництва джерела не називають "з міркувань безпеки".

Туапсинський НПЗ здатний переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік (240 000 барелів на день), виробляючи нафту, дизель, мазут і вакуумний газойль, більша частина яких призначена для експорту.

Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод
Пожежа в Туапсе: що відбувається на місці вибухів

У мережі з'явилися кадри, на яких видно, що хмара диму від палаючого НПЗ у Туапсе простягається більш ніж на 300 км і досягла Ставрополя.

Супутниковий знімок NASA Worldview від 21 квітня зафіксував масштабне задимлення від резервуарів з нафтою.

За даними "Радіо Свобода", шлейф диму простягається більш ніж на 300 кілометрів і дійшов до Ставрополя.

Пожежа на нафтопереробному заводі триває вже кілька днів.

Загоряння сталося після серії атак у ніч на 19 квітня: українські дрони двічі протягом тижня завдавали ударів по НПЗ, а також по порту Туапсе.

Влада Кубані підтвердила падіння уламків безпілотника поблизу морського порту в Єйську, проте заперечує факт загоряння.

Удари по цілях РФ — важливі новини

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах — "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя, застосовуючи керовані авіабомби

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

