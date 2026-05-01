Туапсе знову у диму та вогні: у СБУ підтвердили четвертий удар за останні два тижні

Дар'я Пшеничник
1 травня 2026, 17:01
Сили Центру спецоперацій Альфа СБУ разом із підрозділами ГУР та СБС провели чергову результативну атаку.

Новий удар Сил оборони по Туапсе / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

Головне з новини:

  • Сили оборони вчетверте атакували порт і НПЗ у Туапсе
  • Удар дронів спричинив пожежу на терміналі Туапсе
  • Пошкоджено критичну інфраструктуру російського нафтоекспорту

Українські безпілотники знову пробили оборону російського узбережжя: у ніч на 1 травня сили Центру спецоперацій Альфа СБУ разом із підрозділами ГУР та СБС провели чергову результативну атаку по інфраструктурі морського порту Туапсе та місцевому нафтопереробному заводу.

За даними СБУ, удар спричинив пожежу в резервуарах із нафтомазутною сумішшю, а над терміналом піднявся густий стовп чорного диму.

Російські Telegram‑канали вночі повідомляли про серію вибухів і роботу ППО, заявляючи про нібито збиття щонайменше десяти дронів. Втім, оперативний штаб Краснодарського краю вже після атаки визнав: на території морського термінала спалахнула пожежа, що підтвердило факт успішного ураження.

Моніторинговий Telegram-канал Supernova+ виклав відео ураженого об'єкта у Туапсе, на якому видно величезні клуби чорного диму:

Це вже четвертий удар Сил оборони по Туапсинському порту та НПЗ за останні два тижні. Раніше, у ніч проти 16 та 20 квітня, українські дрони знищили 24 резервуари та пошкодили ще чотири. Наслідки третьої атаки, здійсненої 28 квітня, військові ще уточнюють.

Туапсинський морський нафтотермінал і НПЗ - критичні елементи російської логістики: це єдиний нафтопереробний завод РФ на узбережжі Чорного моря, здатний переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік. Серія ударів по ньому суттєво ускладнює російський експорт і роботу паливної інфраструктури.

Туапсинський НПЗ / Інфографіка: Главред

​Що сталося в Туапсе

Як писав Главред, в ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об'єктів російських окупантів.

У ніч на 16 квітня по НПЗ у Туапсе також було завдано удару. Об'єкт горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

Вночі на 20 квітня дрони знову атакували порт і нафтопереробний завод у Туапсе. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Лише 24 квітня влада Краснодарського краю повідомила, що повністю загасили пожежу на території морського терміналу.

Після повторного удару Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Через атаки в Туапсі стався розлив нафти. Влада повідомила про гігантську нафтову пляму в акваторії. 20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям Туапсі не виходити на вулицю без потреби.

Вас може зацікавити:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та коли

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та коли

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповіді

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповіді

Останні новини

18:15

Небезпечна звичка: які продукти не можна розігрівати наступного дня

17:54

"Противник використовує труби": окупантам вдалося просунутися в Куп'янську

17:46

LELEKA вперше показала, як виступатиме на Євробаченні 2026: "Час привідкривати"

17:41

Знаки зодіаку, які мають вроджену здатність: у чому полягає їхня сила

17:24

Понад 20 вибухів та пожежі у місті: наслідки атаки на ТернопільФото

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
17:20

Як витрачати менше на бензин і дизель: водіям розкрили головну хитрістьВідео

17:14

Врожай буде: як допомогти полуниці відновитися після заморозків

17:09

"Прийняла для себе рішення": Мішина заговорила про вагітність та особисте життя

17:09

Ріанна у "вишеньках" продемонструвала фігуру після третіх пологів

Реклама
17:01

Туапсе знову у диму та вогні: у СБУ підтвердили четвертий удар за останні два тижніВідео

16:51

Температурний стрибок до +21: коли на Тернопільщину прийде потепління

16:42

Земля "розколюється": вчені продемонстрували процес руйнування під водою

16:40

Мало хто знає: яка прихована функція в пралці зробить одяг в рази чистішим

16:31

Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

16:16

Брітні Спірс висунули суворе звинувачення: їй загрожує в'язниця

16:14

Ціни на один продукт пішли в круте піке: що можна купити значно дешевше

16:09

Підвищення зарплат, нові контракти і демобілізація: Зеленський анонсував реформу армії

15:58

Долар обвалився, а євро стрімко летить угору: новий курс валют на 4 травня

15:57

"Я не зручна": Приходько різко висловилася після бойкоту та скасування концерту

15:44

Коли дуже голодний: пес вирішив "з’їсти" стейк з екрану телевізораВідео

Реклама
15:40

Безпілотники пролетіли 1700 км: росіяни втратили одразу кілька літаків

15:32

Насунулася 5-бальна магнітна буря: коли вона закінчиться

15:20

"Витівки Бедроса": Кіркоров здав тест ДНК на спорідненість із братом-двійником

15:14

Цікава головоломка із сірниками, яку діти розв’язують швидше за дорослих

15:00

Енн Гетевей оригінально підтримала Україну в розпал прем'єри "Диявол носить Прада 2"

14:34

Відлякує равликів та слимаків: яку рослину потрібно посадити в садуВідео

14:27

Україна має намір підписати договір про вступ до ЄС: Качка назвав терміни

14:16

В Україні різко пригріє, але ненадовго: названо дату нового похолодання

13:55

Вид на мільйон: українець купив дачу біля річки за ціну смартфонаВідео

13:30

Скільки насправді зберігається фарш у холодильнику: відповідь точно здивує

13:24

Тернопіль під масованою атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи

13:19

Київстар ТБ презентує продовження original-серіалу — "Другий Вітя" — премʼєра вже завтра, 2 травня

13:09

У Харкові оголошено II рівень небезпеки: яка погода в місті буде на вихідних

12:58

Лорак із донькою підлещувалися до Кіркорова: жалюгідне відеоВідео

12:40

"Ми не пара": Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення

12:24

Як заробити гроші на сонячних батареях: маловідомий трюк

12:17

Пригріє до +25°: майже літня спека накриє Рівненщину, синоптики назвали дату

12:09

Китайський гороскоп на завтра, 2 травня: Бикам — щедрість, Кролям — чуйність

12:05

Що потрібно зробити з грошима у свято 2 травня: прикмети

12:01

Знайдуть спільну мову з усіма: в які місяці народжуються справжні екстраверти

Реклама
11:57

Три знаки зодіаку чекає на несподіваний успіх найближчим часом - хто вони

11:50

Гороскоп Таро на завтра, 2 травня: Левам — почати, Тельцям — працювати над помилками

11:44

Шукали століттями: археологи зробили "абсолютно приголомшливе" відкриття

11:43

"Табуни" Шахедів атакували Україну: РФ підняла в повітря Ту-95

11:28

Популярна українська співачка розповіла, як схудла на 33 кг: назвала свою помилку

11:20

Найкращі сусіди для базиліку: що посадити поруч, щоб овочі стали смачнішимиВідео

11:13

Цвіль і жовтизна на швах зникнуть миттєво: що потрібно нанести на плиткуВідео

10:59

"Весняне загострення": MELOVIN пішов "у всі тяжкі" після розриву з нареченим

10:49

"Членство — це не подарунок": FT з’ясувала, що ускладнює процес вступу України до ЄС

10:35

Марайя Керрі показала своїх дорослих дітей-близнюків

