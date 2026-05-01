Туапсе знову у диму та вогні: у СБУ підтвердили четвертий удар за останні два тижні

Сили Центру спецоперацій Альфа СБУ разом із підрозділами ГУР та СБС провели чергову результативну атаку.

Новий удар Сил оборони по Туапсе

Головне з новини:

Сили оборони вчетверте атакували порт і НПЗ у Туапсе

Удар дронів спричинив пожежу на терміналі Туапсе

Пошкоджено критичну інфраструктуру російського нафтоекспорту

Українські безпілотники знову пробили оборону російського узбережжя: у ніч на 1 травня сили Центру спецоперацій Альфа СБУ разом із підрозділами ГУР та СБС провели чергову результативну атаку по інфраструктурі морського порту Туапсе та місцевому нафтопереробному заводу.

За даними СБУ, удар спричинив пожежу в резервуарах із нафтомазутною сумішшю, а над терміналом піднявся густий стовп чорного диму.

Російські Telegram‑канали вночі повідомляли про серію вибухів і роботу ППО, заявляючи про нібито збиття щонайменше десяти дронів. Втім, оперативний штаб Краснодарського краю вже після атаки визнав: на території морського термінала спалахнула пожежа, що підтвердило факт успішного ураження.

Моніторинговий Telegram-канал Supernova+ виклав відео ураженого об'єкта у Туапсе, на якому видно величезні клуби чорного диму:

Це вже четвертий удар Сил оборони по Туапсинському порту та НПЗ за останні два тижні. Раніше, у ніч проти 16 та 20 квітня, українські дрони знищили 24 резервуари та пошкодили ще чотири. Наслідки третьої атаки, здійсненої 28 квітня, військові ще уточнюють.

Туапсинський морський нафтотермінал і НПЗ - критичні елементи російської логістики: це єдиний нафтопереробний завод РФ на узбережжі Чорного моря, здатний переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік. Серія ударів по ньому суттєво ускладнює російський експорт і роботу паливної інфраструктури.

Туапсинський НПЗ

​Що сталося в Туапсе

Як писав Главред, в ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об'єктів російських окупантів.

У ніч на 16 квітня по НПЗ у Туапсе також було завдано удару. Об'єкт горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

Вночі на 20 квітня дрони знову атакували порт і нафтопереробний завод у Туапсе. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Лише 24 квітня влада Краснодарського краю повідомила, що повністю загасили пожежу на території морського терміналу.

Після повторного удару Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Через атаки в Туапсі стався розлив нафти. Влада повідомила про гігантську нафтову пляму в акваторії. 20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям Туапсі не виходити на вулицю без потреби.

