Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

Дар'я Пшеничник
29 квітня 2026, 10:17
Аналітики нагадують, що Кремль зазвичай не реагує на українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.
Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати
Кремлю довелося визнати наслідки по Туапсе / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне з новини:

  • Кремль уперше визнає наслідки ударів по нафтооб'єктах у Туапсе
  • Супутники фіксують масштабні пожежі на НПЗ
  • Україна розширює кампанію ударів у регіоні

відео дня

Українська серія ударів по російських нафтових об’єктах у Туапсе вийшла на такий рівень інтенсивності, що вперше за тривалий час змусила Кремль публічно реагувати на наслідки атаки. На це звертає увагу Інститут вивчення війни у своєму новому звіті, підкреслюючи, що саме масштаб руйнувань на Туапсинському НПЗ став причиною незвичної для російського керівництва відкритості.

Кремль змушений визнати наслідки ударів

Аналітики нагадують, що Москва зазвичай уникає коментарів щодо українських ударів по своїй енергетичній інфраструктурі. Однак нічна атака 28 квітня, яка стала вже третьою за місяць, спричинила настільки серйозні наслідки, що російський президент та його прессекретар були змушені визнати сам факт ураження. У Краснодарському краї оголосили надзвичайний стан, підтвердили розлив нафти та почали локалізувати нові осередки пожеж.

Паралельно російський лідер провів зустріч із міністром цивільної оборони Олександром Куренковим і направив його до Туапсе для контролю за ліквідацією наслідків. Дмитро Пєсков визнав удар, але заявив, що інформація про пошкоджені об’єкти засекречена, водночас звинувативши Україну у "дестабілізації світових енергетичних ринків".

Супутникові дані підтверджують масштаб руйнувань

Супутникові знімки, оприлюднені 28 квітня, зафіксували масштабні пожежі на території нафтобази та НПЗ. OSINT-проєкт "КіберБорошно" повідомив про щонайменше чотири палаючі резервуари, наголосивши, що цього разу ураження припало безпосередньо на переробний комплекс. Дані NASA FIRMS підтвердили теплові аномалії в частині заводу, яка раніше не потрапляла під удари.

Попередні атаки 16 та 20 квітня, за оцінками аналітиків, могли знищити до 24 резервуарів зі зберігання нафти та пошкодити ще чотири. Після удару 20 квітня, за даними видання Astra, Туапсинський НПЗ призупинив роботу свого єдиного переробного комплексу потужністю 12 мільйонів тонн на рік.

Українська кампанія в Краснодарському краї розширюється

Квітень 2026 року став місяцем наймасштабнішої української кампанії проти російської військової, портової та нафтової інфраструктури в Краснодарському краї. Удари завдавалися по терміналу Шесхаріс і фрегату класу "Адмірал Григорович" біля Новоросійська, нафтоперекачувальних станціях у Кримську та Тихорецьку, порту Єйськ, а також по нафтобазі та порту Нафтоекспорт у Туапсе.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після чергового удару українських безпілотників по важливих об’єктах у Туапсе серед місцевих мешканців почалися панічні настрої. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтопереробний завод "Туапсинський". У ніч на 28 квітня підрозділи Сил оборони України повторно вразили цей об’єкт у Краснодарському краї, який забезпечує російські окупаційні війська. Зафіксовано влучання ударних безпілотників, після чого виникла пожежа.

Раніше дрони також атакували цей НПЗ, унаслідок чого були пошкоджені резервуари з нафтопродуктами. Частина мазуту потрапила в річку Туапсе, а звідти - у Чорне море, що призвело до забруднення узбережжя курортного міста.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НПЗ Росія війна Росії та України Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

11:09Світ
Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

10:58Синоптик
Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

10:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти