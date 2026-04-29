Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

Аналітики нагадують, що Кремль зазвичай не реагує на українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.

Кремлю довелося визнати наслідки по Туапсе / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне з новини:

Кремль уперше визнає наслідки ударів по нафтооб'єктах у Туапсе

Супутники фіксують масштабні пожежі на НПЗ

Україна розширює кампанію ударів у регіоні

Українська серія ударів по російських нафтових об’єктах у Туапсе вийшла на такий рівень інтенсивності, що вперше за тривалий час змусила Кремль публічно реагувати на наслідки атаки. На це звертає увагу Інститут вивчення війни у своєму новому звіті, підкреслюючи, що саме масштаб руйнувань на Туапсинському НПЗ став причиною незвичної для російського керівництва відкритості.

Кремль змушений визнати наслідки ударів

Аналітики нагадують, що Москва зазвичай уникає коментарів щодо українських ударів по своїй енергетичній інфраструктурі. Однак нічна атака 28 квітня, яка стала вже третьою за місяць, спричинила настільки серйозні наслідки, що російський президент та його прессекретар були змушені визнати сам факт ураження. У Краснодарському краї оголосили надзвичайний стан, підтвердили розлив нафти та почали локалізувати нові осередки пожеж.

Паралельно російський лідер провів зустріч із міністром цивільної оборони Олександром Куренковим і направив його до Туапсе для контролю за ліквідацією наслідків. Дмитро Пєсков визнав удар, але заявив, що інформація про пошкоджені об’єкти засекречена, водночас звинувативши Україну у "дестабілізації світових енергетичних ринків".

Супутникові дані підтверджують масштаб руйнувань

Супутникові знімки, оприлюднені 28 квітня, зафіксували масштабні пожежі на території нафтобази та НПЗ. OSINT-проєкт "КіберБорошно" повідомив про щонайменше чотири палаючі резервуари, наголосивши, що цього разу ураження припало безпосередньо на переробний комплекс. Дані NASA FIRMS підтвердили теплові аномалії в частині заводу, яка раніше не потрапляла під удари.

Попередні атаки 16 та 20 квітня, за оцінками аналітиків, могли знищити до 24 резервуарів зі зберігання нафти та пошкодити ще чотири. Після удару 20 квітня, за даними видання Astra, Туапсинський НПЗ призупинив роботу свого єдиного переробного комплексу потужністю 12 мільйонів тонн на рік.

Українська кампанія в Краснодарському краї розширюється

Квітень 2026 року став місяцем наймасштабнішої української кампанії проти російської військової, портової та нафтової інфраструктури в Краснодарському краї. Удари завдавалися по терміналу Шесхаріс і фрегату класу "Адмірал Григорович" біля Новоросійська, нафтоперекачувальних станціях у Кримську та Тихорецьку, порту Єйськ, а також по нафтобазі та порту Нафтоекспорт у Туапсе.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після чергового удару українських безпілотників по важливих об’єктах у Туапсе серед місцевих мешканців почалися панічні настрої. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтопереробний завод "Туапсинський". У ніч на 28 квітня підрозділи Сил оборони України повторно вразили цей об’єкт у Краснодарському краї, який забезпечує російські окупаційні війська. Зафіксовано влучання ударних безпілотників, після чого виникла пожежа.

Раніше дрони також атакували цей НПЗ, унаслідок чого були пошкоджені резервуари з нафтопродуктами. Частина мазуту потрапила в річку Туапсе, а звідти - у Чорне море, що призвело до забруднення узбережжя курортного міста.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

