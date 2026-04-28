Путін поскаржився на удари по Туапсе і 'накинувся' на Україну із звинуваченнями

Про що йдеться у матеріалі:
- Путін звинуватив Україну в "терористичних" ударах по НПЗ в місті Туапсе
- Кремлівський диктатор заявив, що ситуація в місті контрольована
Російський диктатор та воєнний злочинець вперше відреагував на удари українських дронів по нафтопереробному заводу в місті Туапсе (Краснодарський край РФ) та подальші пожежі. Глава Кремля назвав удари України по нафтопереробному заводу "терористичними". Відповідну заяву він зробив під час наради з питання забезпечення безпеки на виборах, які мають відбутись в 2026 році у країні-агресорці Росії.
"Ризики терористичних загроз зростають. Продовжують свою підривну роботу структури міжнародного тероризму, радикальні та екстремістські угруповання. Крім того, ми знаємо, що й київський режим та його покровителі перейшли до відкритих терористичних методів", — заявив він.відео дня
Воєнний злочинець Путін пов'язав удари по нафтових об'єктах в РФ до нібито відсутності успіхів на фронті в українських військ та начебто їх нездатності зупинити просування армії РФ.
"Київський режим вдався до терору, тому що не в змозі зупинити просування російських військ і щодня втрачає територію", - заявив кремлівський диктатор.
Очільник Кремля вказав на зростання кількості атак безпілотників на об’єкти, які він називає цивільною інфраструктурою, окремо звернувши увагу на події у Краснодарському краї.
Як приклад він навів удари по енергетичних об’єктах у Туапсе, які, за його словами, можуть мати серйозні екологічні наслідки. Однак водночас він запевнив, що ситуація контрольована і загроз немає, посилаючись на інформацію від губернатора регіону.
Також Путін згадав про вибори до Державної думи, заплановані на вересень 2026 року, і наголосив на необхідності гарантувати безпеку всіх учасників виборчого процесу в Росії, зокрема й на окупованих територіях України.
Він заявив, що Україна не проводить вибори у себе, тому, на його думку, намагатиметься перешкодити їх організації на Донбасі. Путін розповів, що мешканців цих територій не злякають такі дії.
"Ті, хто відмовляє Донбасу і Новоросії в історичному праві бути частиною Росії, намагатимуться не допустити там голосування", - вважає Путін.
Крім того, російський диктатор доручив забезпечити стабільну роботу критично важливих сервісів для населення, приділити особливу увагу безпеці в прикордонних регіонах, а також створити умови для участі у голосуванні військових, залучених до так званої "спеціальної військової операції".
Удари по Туапсе - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у російському Туапсе після чергового удару українських безпілотників по нафтопереробному заводу стався витік палаючої нафти просто на вулиці міста.
До цього, у ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ знову затакували дрони. Під удар потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.
Раніше українські безпілотники вже завдавали ударів по цьому підприємству, внаслідок чого були пошкоджені резервуари. Через це мазут разом з іншими нафтопродуктами витік у довкілля, зокрема в річку Туапсе. Звідти нафтова пляма потрапила до Чорного моря, забруднивши узбережжя курортного міста, яке тепер, за повідомленнями ЗМІ, фактично покрилось мазутом.
