Путін поскаржився на удари по Туапсе і "накинувся" на Україну із звинуваченнями

Юрій Берендій
28 квітня 2026, 23:06
Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в "тероризмі" та поскаржився на атаки безпілотників по нафтопереробному заводу в Туапсе.
Путін вперше відреагував на удари по Туапсе / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін звинуватив Україну в "терористичних" ударах по НПЗ в місті Туапсе
  • Кремлівський диктатор заявив, що ситуація в місті контрольована

Російський диктатор та воєнний злочинець вперше відреагував на удари українських дронів по нафтопереробному заводу в місті Туапсе (Краснодарський край РФ) та подальші пожежі. Глава Кремля назвав удари України по нафтопереробному заводу "терористичними". Відповідну заяву він зробив під час наради з питання забезпечення безпеки на виборах, які мають відбутись в 2026 році у країні-агресорці Росії.

"Ризики терористичних загроз зростають. Продовжують свою підривну роботу структури міжнародного тероризму, радикальні та екстремістські угруповання. Крім того, ми знаємо, що й київський режим та його покровителі перейшли до відкритих терористичних методів", — заявив він.

Воєнний злочинець Путін пов'язав удари по нафтових об'єктах в РФ до нібито відсутності успіхів на фронті в українських військ та начебто їх нездатності зупинити просування армії РФ.

"Київський режим вдався до терору, тому що не в змозі зупинити просування російських військ і щодня втрачає територію", - заявив кремлівський диктатор.

Очільник Кремля вказав на зростання кількості атак безпілотників на об’єкти, які він називає цивільною інфраструктурою, окремо звернувши увагу на події у Краснодарському краї.

Як приклад він навів удари по енергетичних об’єктах у Туапсе, які, за його словами, можуть мати серйозні екологічні наслідки. Однак водночас він запевнив, що ситуація контрольована і загроз немає, посилаючись на інформацію від губернатора регіону.

Також Путін згадав про вибори до Державної думи, заплановані на вересень 2026 року, і наголосив на необхідності гарантувати безпеку всіх учасників виборчого процесу в Росії, зокрема й на окупованих територіях України.

Він заявив, що Україна не проводить вибори у себе, тому, на його думку, намагатиметься перешкодити їх організації на Донбасі. Путін розповів, що мешканців цих територій не злякають такі дії.

"Ті, хто відмовляє Донбасу і Новоросії в історичному праві бути частиною Росії, намагатимуться не допустити там голосування", - вважає Путін.

Крім того, російський диктатор доручив забезпечити стабільну роботу критично важливих сервісів для населення, приділити особливу увагу безпеці в прикордонних регіонах, а також створити умови для участі у голосуванні військових, залучених до так званої "спеціальної військової операції".

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у російському Туапсе після чергового удару українських безпілотників по нафтопереробному заводу стався витік палаючої нафти просто на вулиці міста.

До цього, у ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ знову затакували дрони. Під удар потрапили Туапсинський НПЗ і морський термінал.

Раніше українські безпілотники вже завдавали ударів по цьому підприємству, внаслідок чого були пошкоджені резервуари. Через це мазут разом з іншими нафтопродуктами витік у довкілля, зокрема в річку Туапсе. Звідти нафтова пляма потрапила до Чорного моря, забруднивши узбережжя курортного міста, яке тепер, за повідомленнями ЗМІ, фактично покрилось мазутом.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні НПЗ Володимир Путін Удари вглиб РФ
Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
